Chuwi SurPad è un tablet che surclassa molti modelli ad occhi chiusi. Con l'esclusivo coupon disponibile su Amazon lo acquisti a soli 154,00€ Lo attivi e lo aggiungi al carrello per riceverlo in appena un giorno con le spedizioni Prime attive. In più se vuoi lo paghi a rate a Tasso Zero.

Un tablet che ti soddisfa: Chuwi SurPad

Chuwi SurPad è un tablet elegante e completo di tutto. Se non puoi più far a meno di non averne uno, scegli questo e non ne rimarrai deluso. Sai perché? Ha tutto al posto giusto e non ha niente da invidiare a marchi più noti

Con il display ampissimo da 10.1 pollici ti godi il massimo della qualità visto che la risoluzione è super. In questo modo lo utilizzi per lavoro, svago e streaming a più non posso. Infatti il sistema Android ti permette di scaricare tutte le applicazioni che più ami senza timori.

Il processore con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibili non ti pongono limiti davanti alle tue intenzioni. Dopotutto te l'ho anticipato: non gli manca assolutamente niente.

Hai ancora dubbi? Allora sappi che sono presenti ben due fotocamere: una posteriore e una anteriore. Entrambe sono da 8 megapixel per scattare foto, registrare video e partecipare a videoconferenze con il massimo della qualità.

Non ci scordiamo, infine, della mega batteria da 8000mAh con cui passi giornate all'insegna dell'autonomia: non ti si scaricherà mai quando sarai fuori casa. Lo ricarichi e bam, hai oore e ore di carica da utilizzare come vuoi.

Acquisita subito il tuo Chuwi SurPad su Amazon a soli 154,00€. Attivi il coupon ed hai subito uno sconto esclusivo. I pezzi disponibili sono pochi, quindi non perdere l'occasione. Se vuoi scegli Cofidis come modalità di pagamento e lo paghi persino a rate a Tasso Zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet