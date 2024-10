Compressore portatile con 4 modalità, display LED e accessori (18€)

Sei spesso in viaggio per lavoro e hobby e stai valutando l’idea di acquistare un compressore portatile da avere sempre con te in caso di emergenza? Allora vai subito su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 18,99 euro, invece che 23,99 euro.

Grazie a questo sconto del 21% avrai un ottimo risparmio. Già il prezzo originale non era altissimo ma adesso è da prendere al volo. Con questo gadget utilissimo puoi gonfiare tutto quello che vuoi, non soltanto gli pneumatici dell’auto. E il suo design estremamente compatto e leggero ti permette di averli sempre dietro. Fai presto perché è un’offerta tempo.

Compressore portatile utilissimo ed economico

Il rapporto qualità prezzo di questo compressore portatile è veramente incredibile, risulta davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Si presenta come ti dicevo con un design estremamente compatto, leggero e robusto. Lo puoi mettere nel cruscotto dell’auto, nel bauletto della moto o semplicemente in una tasca del giubbotto. Nonostante le sue dimensioni esigue è in grado di gonfiare in un attimo gli pneumatici dell’auto, della moto, nonché le gomme della bicicletta, di un monopattino elettrico, di palloni e materassini.

Possiede 4 modalità intelligenti che ti permettono di gonfiare tutto quello che vuoi. Puoi scegliere la pressione da tre fino a 150 psi e monitorare il gonfiaggio direttamente nel display LED. È dotato anche di una comoda luce per vedere al buio. Inoltre possiede una super batteria da 4000 mAh che si ricarica completamente in 4 ore e può funzionare ininterrottamente per 25 minuti. E in confezione trovi diversi accessori utili.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Prima che l’offerta scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo compressore portatile a soli 18,99 euro, invece che 23,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.