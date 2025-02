Compressore aria portatile in SUPER SCONTO: gonfi tutto in un attimo (-68%)

Questo compressore d’aria portatile è la soluzione perfetta per gonfiare facilmente pneumatici di auto, moto e biciclette, ma anche oggetti gonfiabili di ogni genere con una facilità strepitosa e in qualsiasi situazione. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 15,99 euro invece di 49,99: una splendida opportunità da non lasciarti sfuggire.

Compressore d’aria portatile in offerta: le caratteristiche

Il compressore d’aria portatile oggetto di questa offerta è dotato di una batteria ricaricabile da 4000mAh in modo che tu non debba avere bisogno di una presa di corrente: è dunque sempre pronto all’uso.

Ha una pressione massima di 150 PSI e un motore in metallo potente che gonfia in pochi secondi qualsiasi pneumatico, che sia di auto, moto, bici, scooter o oggetti gonfiabili di ogni tipo. Dal display digitale a LED potrai controllare la pressione in tempo reale ed evitare il rischio di gonfiare troppo grazie al sistema di spegnimento automatico che rispetta la pressione preimpostata.

Avrai l’opportunità di scegliere fra 5 differenti modalità di gonfiaggio preimpostate o di personalizzare il valore in base alle tue esigenze. La lampada LED integrata ti darà modo di utilizzarlo anche in condizioni di scarsa luminosità.

Infine, grazie alle dimensioni compatte da 14 x 9 x 5 cm, è piccolo e leggero e potrai conservarlo facilmente nel bagagliaio o addirittura in uno zaino. Un compressore potente, veloce e sempre pronto all’uso: acquistalo a soli 15,99 euro.