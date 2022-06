Comprare PS5 su Amazon: presto si potrà ricevere l'invito

I problemi di scorte di PlayStation 5 (PS5) continuano, ma adesso Amazon sta testando un nuovo strumento nel tentativo di contrastare bot e scalper allo scopo di dare una possibilità maggiore di acquistare la console di ultima generazione di casa Sony.

Il sistema, al momento in fase di test e attivo solo negli Stati Uniti, consente agli iscritti Amazon di richiedere un invito per l’acquisto di una PS5: nei prossimi giorni, il programma verrà esteso anche a Xbox Series X.

Come funziona il sistema a invito per comprare la PS5 su Amazon?

Per partecipare, basta visitare la pagina PS5 su Amazon e fare click sul pulsante “Richiedi invito“. Al drop successivo, il rivenditore invierà un’email che sarà valida per 72 ore per permettere di acquistare la console senza code o attese. Vista la carenza di scorte, neanche questo sistema garantirà al 100% la possibilità di comprare la PlayStation 5, ma dovrebbe aiutare a snellire il processo di acquisto e limitare il fenomeno del bagarinaggio.

Il sistema, come detto, è al momento attivo soltanto negli Stati Uniti e solo per la PS5 Standard da 499 euro. Nei prossimi giorni, è prevista l’estensione del programma anche a Xbox Series X: se i test dovessero dare risultati positivi, non è da escludere che la cosa possa arrivare anche in Europa e in Italia.

Ricordiamo che al momento l’unico modo per acquistare PlayStation 5 è quello di affidarsi ai drop sporadici di catene, appunto, come Amazon, GameStop e MediaWorld. Discorso simile per Xbox Series X, mentre se vuoi entrare nella nuova generazione e a prezzi contenuti, la piccola Xbox Series S è sempre regolarmente disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.