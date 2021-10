Comprare ADESSO un nuovo MacBook o è meglio ASPETTARE?

Quando Apple rilascerà un nuovo MacBook Pro? Conviene aspettare il nuovo modello o prenderne uno adesso godendo degli sconti presenti su Amazon? Scopriamolo insieme.

MacBook Pro: aspetto il nuovo o compro adesso il vecchio?

Le voci suggeriscono da tempo che Apple stia lavorando a un nuovo aggiornamento del MacBook Pro con Apple Silicon M1 all'interno, un nuovo design e molto altro. Mentre le indiscrezioni aumentano e suggeriscono un rilascio nelle prossime settimane, molti aspiranti acquirenti di MacBook Pro stanno cercando di capire se conviene comprare il “vecchio” modello ora o aspettare il nuovo. Ecco cosa consigliamo.

Cosa aspettarsi dal modello in arrivo 2021

I rumor hanno reso abbastanza chiaro che questo sarà un grande anno per il MacBook Pro. In termini di design, si dice che i nuovi portatili presentino un fattore di forma completamente nuovo e, secondo quanto riferito, saranno disponibili con schermi da 14 pollici e 16 pollici che godranno della nuova tecnologia mini-LED.

I nuovi device presenteranno presumibilmente un nuovo design con bordi piatti simili a quelli che abbiamo visto negli ultimi modelli di iMac, iPad Pro e iPhone 12. Un altro importante cambiamento sarà la rimozione della Touch Bar, con Ming-Chi Kuo che indica che l'azienda tornerà invece ad una tradizionale fila di tasti funzione.

Bloomberg ha anche riferito che i nuovi gadget della mela presenteranno una porta HDMI e uno slot per schede SD, oltre al ritorno della tecnologia MagSafe per la ricarica magnetica. Le immagini e i diagrammi trapelati sembrano confermarlo; si dice anche che disporranno di due porte USB-C e di un jack per cuffie sul lato sinistro.

La cosa più importante, tuttavia, è che questi nuovi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici utilizzeranno processori Apple Silicon all'interno. Secondo quanto riferito, utilizzeranno qualcosa di simile al “processore M1X” e presenteranno otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza. Secondo quanto riferito, le macchine saranno configurabili con 16 o 32 varianti del core grafico e fino a 64 GB di RAM.

Quando arrivano?

Mentre alcune voci suggerivano che i nuovi MacBook Pro sarebbero stati annunciati al WWDC di giugno, questo ovviamente non è avvenuto e stiamo ancora aspettando.

Bloomberg ha inizialmente riferito che i nuovi terminali potrebbero essere annunciati già durante l'estate. Digitimes, nel frattempo, ha riferito un lancio per settembre… anch'esso saltato, ovviamente.

Più di recente, tuttavia, la roadmap sembra essere cambiata. Mark Gurman ha riferito che il nuovo laptop premium di Apple con display mini-LED sarà rilasciato entro novembre, e ha affermato di recente che dovremmo aspettarci un rilascio entro “il prossimo mese”.

L'importante sfondo di queste voci, tuttavia, è che c'è una carenza di chip in corso che colpisce l'intero settore.

Dovresti comprare un MacBook Pro M1 ora?

Attualmente, Apple vende MacBook Pro con processori Apple Silicon e Intel. Il Pro da 13 pollici “entry-level” presenta due porte Thunderbolt e un chip Apple M1 all'interno. Volendo, potreste anche optare per il prodotto con tecnologia Intel con quattro porte Thunderbolt o per un Pro da 16 pollici con tecnologia Intel e quattro porte Thunderbolt.

Dei MacBook Pro venduti da Apple oggi, il MacBook Pro da 13 pollici con alimentazione M1 è l'unico che ci sentiamo di consigliarvi, soprattutto se lo trovi in ​​saldo o se usufruite della promozione Back to School di Apple. Su Amazon, per esempio, la versione con 256 GB (la stessa con la quale monto i video in 4K su Premiere) costa solo 1199€ al posto di 1479€. Aspettatevi un rincaro dei prezzi per i nuovi terminali ed ecco che la scelta appare chiara.

Se avete fretta, l'attuale laptop è ottimo per tutte le operazioni, quotidiane, produttive e non solo. Provare per credere. Evitate però, quelli con tecnologia Intel. Assolutamente sconsigliati.