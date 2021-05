Quando sei davanti alla necessità di comprare un nuovo paio di auricolari senza fili, hai due strade: prendi (almeno) un centinaio di euro e li investi per andare sul sicuro. Oppure, se è necessario strizzare l'occhio al budget, inizi a guardarti intorno cercando un prodotto che non costi molti e offra abbastanza. Se sarai bravo, potrai incappare in occasioni come questa, che ti consente di portare a casa da Amazon un wearable premium a 11,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Auricolari premium in super offerta su Amazon

Perché questi e non altri auricolari economici? La domanda è lecita e la risposta è semplice. Elephone è un brand che fino a qualche anno fa era ben noto ai tech fan: prodotti di qualità a prezzo basso. Tutto era reso possibile da scarsi investimenti sulla pubblicità (quindi pochi costi) e dal fatto che questi prodotti li si trovava solo su store “cinesi”: dovevi quindi sapere dove comprarli.

Ora, a quanto pare, il brand sembra stare tornando, puntando su Amazon. E quale miglior modo di tornare, se non permettendo una rapida diffusione dei prodotti, puntando su offerte aggressive? Certo, non sono degli Apple AirPods, e sarebbe sciocco aspettarseli, ma sono molto di più di quello che ti aspetteresti a questo prezzo.

Appurato questo importante dettaglio, è bene capire cosa offrono per decidere se fanno per te. Innanzitutto, design ricercato ed eleganza: piccoli e compatti, il case di ricarica è pronto ad aumentarne l'autonomia energetica, mentre li protegge. Grazie all'architettura in ear, potrai indossarli agevolmente anche mentre fai sport, senza rischiare di perderli.

E la qualità? La qualità audio, durante l'ascolto musicale, è elevata, fedele e – soprattutto – stereo. Ovviamente, queste cuffiette sono adatte per parlare al telefono. Collegali allo smartphone, gestisci tutto attraverso i controlli touch e lascia il device in tasca: niente di più semplice.

Tutto interessante, ma la connessione? Può sembrare scontato, ma non lo è: il wearable conta sul Bluetooth 5.0 per connettersi a tutti i dispositivi compatibili: collegamento stabile anche a diversi metri.

Beh, per 11,99€ è davvero difficile trovare di meglio. Ci sono certamente prodotti che promettono di fare molti più miracoli, ma poi – nel pratico – ci mettono poco a rivelare la loro mediocrità. Per questo, se ti serve un nuovo paio di auricolari TWS, ti consiglio di approfittarne subito, acquistandoli da Amazon prima che la promozione finisca.

