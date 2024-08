Comfort e qualità del suono: le HUAWEI FreeBuds 4E in offerta su Amazon

Le Huawei FreeBuds 4E sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless di alta qualità a un prezzo accessibile. Attualmente in offerta su Amazon a 79,00€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo originale, questi auricolari offrono una serie di caratteristiche avanzate che li rendono molto competitivi nel mercato.

Le FreeBuds 4E sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) piuttosto notevole, che utilizza una tecnologia adattiva per abbinarsi alla conformazione dell’orecchio, riducendo efficacemente i rumori esterni senza sacrificare il comfort. Questo sistema è particolarmente utile in ambienti rumorosi, consentendo di ascoltare musica o fare chiamate senza interferenze.

Ma dove brillano davvero questi auricolari è nella loro durata della batteria. Con la cancellazione del rumore disattivata, le FreeBuds 4E offrono fino a 26 ore di riproduzione musicale utilizzando la custodia di ricarica, mentre con l’ANC attivo, l’autonomia scende a 17 ore complessive.

Gli auricolari sono estremamente leggeri, pesando solo 4,1 grammi ciascuno, e presentano un design semi-aperto che garantisce un’ottima vestibilità e comfort anche per un uso prolungato. Inoltre, utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.2, che consente una connessione stabile e la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente.

Le FreeBuds 4E supportano anche controlli touch intuitivi per gestire la riproduzione musicale, il volume e le chiamate, rendendo l’esperienza utente fluida e semplice. La qualità del suono è garantita da driver dinamici da 14,3 mm, che offrono un audio ben bilanciato con bassi decisi e alti chiari, adatti a vari generi musicali. Non farti scappare questa occasione: acquistale subito per averle a meno di 80€!