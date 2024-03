Come vedere Zelig 21 in streaming dall'estero

Zelig è uno dei programmi comici di maggior successo della storia della TV italiana. Zelig 21, nota anche come Zelig 2023, è la ventunesima edizione del programma, andata in onda su Canale 5 nei mesi scorsi. Tutte le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset.

Per guardare in streaming dall’estero Zelig 21 è sufficiente ricorrere a una VPN in modo da spostare il proprio IP in Italia, aggirando così il blocco all’accesso fissato dalla piattaforma per chi si trova all’estero. La scelta giusta a cui affidarsi per una VPN, in questo momento, è rappresentata da NordVPN.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, scegliendo l’abbonamento biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, con la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea. Da notare che, aggiungendo 2 euro al mese, è possibile ottenere servizi aggiuntivi come 1 TB in cloud.

Per attivare la VPN basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Vedere Zelig 21 dall’estero in streaming: la procedura

La procedura da seguire per vedere le puntate di Zelig 21 in streaming dall’estero è la seguente:

bisogna, per prima cosa, attivare NordVPN sfruttando l’offerta in corso

successivamente è necessario scaricare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo avviata l’app, bisogna selezionare un server in Italia per avviare la connessione VPN

Completati questi passaggi, basterà raggiungere Mediaset Infinity, sfruttando la connessione VPN, per poter guardare liberamente le puntate di Zelig 21 anche dall’estero.

Come detto in precedenza, la VPN da utilizzare in questo momento è NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,69 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Aggiungendo 2 euro in più al mese è possibile ottenere il sistema anti-malware oltre al password manager e a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. Su tutte le offerte c’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.