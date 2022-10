Come vedere Verona-Milan in streaming dall'estero

Domenica 16 ottobre 2022, dalle ore 20:45, andrà in onda streaming su DAZN Verona-Milan, valida per la Serie A TIM. Si tratta di una delle partite più infuocate del campionato italiano di calcio. Due squadre con una tifoseria bella tosta e particolarmente accesa, soprattutto il Verona.

Tra l’altro, secondo i pronostici, proprio la squadra di “Romeo e Giulietta” potrebbe uscire sconfitta contro il Milan. Se non vuoi perderti questo incontro devi avere un abbonamento attivo a DAZN. Infatti, anche quest’anno e per tutto il 2023 detiene i diritti della Serie A TIM.

Diverso, invece, se per qualsiasi motivo in questo momento e per domenica 16 ottobre, data del match, ti trovi all’estero. Nel caso tu fossi in un Paese UE puoi stare tranquillo. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Al contrario, qualora ti trovassi in un Paese Extra UE dovrai risolvere affidandoti a una buona VPN. Solo così potrai vedere Verona-Milan in streaming. Per essere sicuro di riuscire ad accedere a DAZN ti consigliamo di installare sul tuo dispositivo NordVPN. Scopri perché questa è la soluzione migliore.

Verona-Milan in streaming dall’estero: perché NordVPN è la migliore

NordVPN è una delle migliori VPN disponibili sul mercato e di questo non si discute. A maggior ragione è una delle migliori scelte quando si tratta di aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming come, in questo caso, DAZN. Perché siamo sicuri che riuscirai a vedere Verona-Milan dall’estero?

Perché NordVPN, a differenza delle altre VPN, aggiorna costantemente i suoi server per renderli invincibili contro le restrizioni che impongono agli utenti di accedere alle piattaforme di streaming solo dai Paesi validi, indicati in sede di abbonamento.

Qualsiasi tipo di censura sarà completamente annullata con NordVPN. Selezionando uno dei suoi server tra quelli posizionati in Italia, DAZN crederà che tu ti stia collegando da un Paese dell’Unione Europea tra quelli accettati grazie alla portabilità transfrontaliera.

Perciò non perdere tempo in cerca di altre soluzioni. Attiva subito NordVPN e guarda Verona-Milan oltre a tantissimi altri contenuti senza rinunciare a nulla e, soprattutto, senza sprecare il costo dei tuoi abbonamenti alle piattaforme di streaming quando ti trovi all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.