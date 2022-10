Come vedere Torino-Juventus dall'estero in streaming

Continuano le partite della Serie A TIM a ritmo serrato. Anche questo weekend sarà ricco di appuntamenti, alcuni più attesi di altri. Come il derby in programma per domani, sabato 15 ottobre 2022, Torino-Juventus. Fischio d’inizio alle ore 18:00.

Forse però ti trovi all’estero e sei preoccupato perché non potrai vedere la partita a causa delle restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming che la trasmettono. Non devi disperare perché ci sono due soluzioni che fanno proprio al caso tuo.

Primo, se ti trovi in uno dei Paesi dell’Unione Europea avrai accesso a DAZN come se tu fossi in Italia. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Secondo, se ti trovi in uno dei Paesi non elencati tra quelli qui sopra riportati puoi sempre attivare una VPN. Il nostro consiglio cade su NordVPN perché garantisce costanti aggiornamenti per poter aggirare le limitazioni geografiche sempre più stringenti delle piattaforme di streaming.

Torino-Juventus in streaming dall’estero: la soluzione è NordVPN

Come può NordVPN permetterti di accedere a DAZN da un Paese Extra Unione Europea e così riuscire a vedere Torino-Juventus domani alle ore 18:00? Il procedimento è più difficile a dirsi che a farsi. Perciò dedica qualche minuto alla lettura di queste istruzioni.

Innanzitutto, devi installare NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi collegarti a DAZN. Poi, una volta aperta l’app, devi attivare la VPN. Successivamente, seleziona un server italiano tra quelli disponibili. In questo modo DAZN crederà che tu ti stia collegando dall’Italia.

Seguendo questi veloci passaggi avrai accesso a internet senza limiti e censure. Potrai goderti davvero tutto. In questo modo ti assicuri la visione di Torino-Juventus, uno dei derby più accesi e attesi della Serie A TIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.