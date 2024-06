Come vedere Spagna-Italia in diretta streaming dall'estero in italiano

Tocca di nuovo agli azzurri. Questa sera l’Italia guidata da Luciano Spalletti scende in campo contro la temibile Spagna di De la Fuente per la seconda giornata del Gruppo B di EURO 2024, i Campionati Europei di Calcio in corso di svolgimento in Germania.

Il pareggio di ieri tra Croazia e Albania ha messo entrambe le nazionali in ottima posizione per una qualificazione anticipata: sia Spagna che Italia con un successo sarebbero certe del passaggio del turno e persino del primo posto nel girone. Un pari, invece, le metterebbe entrambe nella condizione solo di “non distrarsi” all’ultima giornata.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e NOW con il pass Sport. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento italiano ti consigliamo di usare una VPN come NordVPN.

Spagna-Italia: dove vederla in streaming all’estero in italiano

Se ti trovi in Italia naturalmente nessun problema: ti basta sintonizzarti su Rai 1 o in streaming su RaiPlay e su NOW per guardare la partita con il commento in italiano. Se ti trovi all’estero, invece, devi superare il blocco territoriale attivo per queste piattaforme quando sei in un altro paese. Con NordVPN è un ostacolo semplicissimo da oltrepassare, in questo modo:

Se non ce l’hai, sottoscrivi un abbonamento NordVPN approfittando dello sconto di giugno Scarica l’applicazione di NordVPN sul dispositivo che vuoi usare per guardare la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e poi la pagina dei server Seleziona un server italiano Adesso puoi aprire RaiPlay oppure NOW per vedere Spagna-Italia con il commento in italiano

Con NordVPN puoi contare su una piattaforma che ti permette di connetterti a un server sicuro con crittografia di nuova generazione, mentre vieni protetto anche dai malware grazie alla funzione Threat Protection Pro. Tra le altre cose, il servizio è facilissimo da configurare, mette al sicuro i tuoi dati e garantisce la tua privacy e il totale anonimato quando sei in rete e ti permette di utilizzarlo su ben 10 dispositivi con un solo account.