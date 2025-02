Come vedere Sanremo 2025 in diretta streaming dall'estero

Tutto pronto per l’inizio di Sanremo 2025, con la prima serata che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle ore 20:40. In questo articolo ci concentreremo su come vedere il Festival di Sanremo in diretta streaming dall’estero, facendo chiarezza se serve la VPN oppure no (vista anche la grande confusione che ancora c’è sull’argomento).

Come vedere Sanremo 2025 dall’estero

Per vedere Sanremo 2025 in diretta dall’estero è sufficiente collegarsi su RaiPlay, disponibile tramite app o sito web (raiplay.it). Essendo un evento in mondovisione, durante la diretta non vi sarà alcun blocco geografico, quello che nel 99% dei casi impedisce la visione di un contenuto in streaming quando ci si trova fuori dall’Italia.

Rispondendo quindi alla domanda delle domande no, per vedere la diretta di Sanremo 2025 dall’estero non c’è bisogno di una VPN. Il discorso cambia invece prima e dopo la diretta, quando cioè vengono ristabilite le restrizioni geografiche.

Nello specifico, RaiPlay toglierà la geoprotezione dalle ore 20:00 alle 3:00 del mattino seguente. In questo lasso di tempo sarà quindi possibile guardare in streaming Rai 1 senza una VPN, con l’intera serata di Sanremo 2025 e l’appuntamento del DopoFestival con Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli.

Sanremo però non si esaurisce solo con la diretta. Ci sono le interviste ai cantanti, in molti vorranno rivedere le singole esibizioni, c’è chi sarà curioso di ascoltare la conferenza stampa del giorno seguente, seguire le trasmissioni pomeridiane di Rai 1 che per questa settimana parleranno quasi ed esclusivamente solo del Festival, eccetera. Ecco, per tutto questo occorrerà una VPN, dal momento che RaiPlay al di fuori dell’orario indicato qui sopra tornerà ad avere le restrizioni geografiche, aggirabili appunto utilizzando il servizio di rete privata virtuale.

