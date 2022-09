Come vedere Rangers-Napoli in streaming gratis

Come saprete, Rangers-Napoli, che doveva essere giocata ieri, è stata spostata a stasera. Quindi il calcio di inizio sarà alle ore 21 presso lo stadio di Glasgow. Oltre a questo, i tifosi del Napoli, che avevano già comprato i biglietti e intrapreso il viaggio, non potranno assistere al match in presenza.

Questa decisione è stata presa dalla UEFA che ha annunciato la chiusura del settore ospiti a causa del lutto che il Regno Unito sta affrontando per la morte della Regina Elisabetta II. Stessa cosa succederà con la partita di ritorno il 26 ottobre 2022 al Maradona. Grandi tensioni quindi per chi ora si trova ad aver speso somme importanti per recarsi in Scozia.

Non sappiamo ancora come verranno rimborsati i biglietti, ma una cosa è certa: se sei all’estero non puoi anche perderti la partita trasmessa in streaming. Quindi, per vedere Rangers-Napoli attiva subito NordVPN, seleziona un server italiano – tra quelli disponibili – e collegati su Infinity di Mediaset.

In questo modo, anche se ti trovi in Scozia, potrai gustarti il match e tifare per la tua squadra del cuore. Infatti, l’incontro verrà trasmesso in diretta su Canale 5 e perciò, per poterlo vedere in streaming, basterà scaricare l’app gratuita di Infinity.

Rangers-Napoli in streaming gratis: come vederla a tutti i costi

Dopo il grande successo del Napoli al debutto nella Champions League contro il Liverpool, ora lo attende un altro incontro importantissimo. Rangers-Napoli è attesissimo dai tifosi partenopei e non. Perciò non è contemplato perdersi la partita di stasera.

Quindi, tutti sintonizzati su Canale 5 in live streaming sull’app Infinity alle ore 21 per vedere tutto il match Rangers-Napoli. Ma se ti trovi all’estero perché stavi andando a tifare Napoli in Scozia o se vuoi ottimizzare la tua connessione internet hai la soluzione a portata di mano.

Attiva NordVPN che, grazie ai suoi server perfezionati per lo streaming, garantisce una fruizione dei contenuti stabile e veloce. Inoltre, i suoi server sono sempre aggiornati per aggirare tutte le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme come Infinity se ti trovi fuori dall’Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.