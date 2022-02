Alcune volte può capitare di dimenticarsi della password del proprio Wi-Fi, una situazione più comune di quanto si pensi soprattutto quando si utilizza per molto tempo lo stesso dispositivo e poi, per motivo qualsiasi, si ha la necessità di collegare un nuovo device. Per vedere la password del Wi-Fi con Android bastano davvero pochi tap e meno di un minuto di tempo: la soluzione, inoltre, è disponibile per la maggior parte degli OEM Android anche se in forma differente per via delle varie personalizzazioni Android.

Disclaimer: l’articolo è stato realizzato con un Google Pixel 6 aggiornato ad Android 12. È probabile che i passaggi descritti siano leggermente differenti rispetto il tuo dispositivo Android, ma in generale il pannello da cercare è quasi sempre presente nel menu “Rete e internet”.

Come vedere la password del Wi-Fi su Android

Se hai la necessità di collegare un nuovo device al Wi-Fi di casa, o se hai formattato il tuo device è devi ricollegarlo da capo ma hai dimenticato la password, puoi rapidamente controllare la password tramite il seguente pannello:

Impostazioni

Rete e internet

Internet

Tappa sull’icona a forma di ingranaggio di fianco il nome della rete Wi-Fi

Tappa sull’icona “Condivi” con il simbolo del QR code

Inserisci il codice PIN oppure l’impronta digitale per sbloccare il pannello

Sotto il codice QR viene mostrata la password relativa alla connessione Wi-Fi a cui ti vuoi connettere

Questo è il metodo più rapido per conoscere la password del Wi-Fi tramite Android. Il pannello è disponibile per la quasi totalità degli smartphone muniti di Android 11 o superiore, ma in alcuni casi potrebbe cambiare la sua posizione in base alla marca del device: in questo caso ti consigliamo di controllare con attenzione le varie voci presenti all’interno del pannello relativo alle connessioni e più specificamente al Wi-Fi.