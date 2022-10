Come vedere Napoli-Bologna in streaming dall'estero

Domani, sabato 15 ottobre 2022, alle ore 18:00 avrà inizio Napoli-Bologna. Questa partita, valida per il campionato di Serie A TIM, è molto attesa, soprattutto dai tifosi biancazzurri che arrivano da una vittoria schiacciante contro l’Ajax lo scorso match della UEFA Champions League.

Se però ti trovi all’estero per motivi di lavoro o perché ti stai godendo la tua tanto attesa vacanza, scopri come puoi vedere questa partita in streaming, senza problemi e con la stessa qualità con cui ti collegheresti dall’Italia. Alcuni consigli ti saranno utili per non perderti questo appuntamento.

Sappi che le cose cambiano se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea oppure no. Nel primo caso, infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Altrimenti, dovrai affidarti a una VPN per aggirare le limitazioni geografiche delle piattaforme di streaming. Ce ne sono davvero tante sul mercato e anche di molto valide. Tuttavia, per questa funzionalità ti consigliamo NordVPN perché aggiorna più velocemente i suoi server contro le restrizioni di DAZN e altri servizi.

Napoli-Bologna in streaming anche dall’estero e con una connessione stabile

Scegliere NordVPN non solo ti permetterà di vedere Napoli-Bologna dall’estero in streaming, ma migliorerà notevolmente la tua connessione. Probabilmente, se ti trovi fuori dall’Italia e non hai un piano dati del Paese in cui ti trovi, ti stai connettendo a reti WiFi pubbliche.

Perciò NordVPN ti sarà particolarmente utile. Primo, lato sicurezza perché sarai protetto da un tunnel crittografato in grado di rendere la tua navigazione online anonima e a prova di cybercriminale. Secondo, lato velocità, avrai a disposizione una larghezza di banda illimitata grazie ai suoi server.

Perciò scegliendo NordVPN, ora in offerta al 65% di sconto e con 3 mesi gratis, avrai due vantaggi. Non solo potrai goderti senza alcun limite Napoli-Bologna, collegandoti a un server italiano, ma avrai anche garantita la miglior connessione di sempre per un flusso dati in streaming veloce e senza interruzioni.

