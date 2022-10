Come vedere Napoli-Ajax in streaming dall'estero

Tutto pronto per questa sera ore 18:45 al calcio di inizio della tanto attesa Napoli-Ajax. Si tratta dell’ennesima partita valida per la UEFA Champions League. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di poter assistere a questo match per una serie di motivi.

Primo fra tutti, per i pronostici la squadra italiana è tra le favorite. Infatti, le previsioni della partita la vedono portare a casa una vittoria al 63%. Chi non vorrebbe vedere se il presagio funesto nei confronti dell’Ajax è azzeccato?

Tuttavia, per qualche tifoso biancazzurro o amante di calcio potrebbe risultare impossibile riuscire a vedere Napoli-Ajax. Questo perché si trova all’estero e quindi impossibilitato ad accedere alle piattaforme di streaming, che trasmettono l’incontro in diretta.

Di contro, se questa è anche la tua situazione, ti diciamo che la soluzione si chiama NordVPN. Attivandola sul tuo dispositivo, dal quale guarderai la partita, potrai aggirare qualsiasi limitazione geografica o censura online. Scopriamo insieme come e perché.

Napoli-Ajax: come sfruttare NordVPN per vederla in streaming dall’estero

C’è un solo nome per avere una connessione senza limiti, veloce, sicura e stabile: NordVPN. Questo provider non sbaglia un colpo e ti permetterà anche questa volta di vedere in streaming dall’estero Napoli-Ajax. Come?

Semplicemente installando la sua app sul tuo dispositivo e collegandoti a un suo server, questa volta, posizionato in Italia. Tutti sono stati ottimizzati e vengono regolarmente aggiornati per aggirare le limitazioni imposte dalle piattaforme streaming.

Perciò, facendo questo Infinity+, Sky Go e NOW TV, che trasmettono Napoli-Ajax, crederanno che tu ti stia collegando dall’Italia quando, invece, ti trovi in un Paese straniero. Comunque, NordVPN presenta anche tantissimi altri vantaggi.

Come dicevamo, non solo rende sicura la tua connessione proteggendoti da qualsiasi tracker, malware e cybercriminale, ma la trasforma. Infatti, ti renderai conto che, con questo provider attivo, navighi molto più velocemente grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server.

Attiva adesso NordVPN al 65% di sconto e con 3 mesi gratis in regalo. Cambia il tuo modo di navigare online trasformando le prestazioni della tua connessione e raggiungendo velocità, stabilità e sicurezza altrimenti impossibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.