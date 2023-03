Come vedere Lucky Hank in streaming dall'Italia su AMC+

Disponibile in streaming, Lucky Hank è la nuova serie TV tanto acclamata dalla critica. Ciò che rende così appetibili i suoi episodi è anche il protagonista: Bob Odenkirk. Molti lo conoscono per essere stato il protagonista di Breaking Bad e Better Call Saul. Eccolo di nuovo sugli schermi, questa volta però solo con l’emittente AMC e quindi in streaming. Guardala dall’Italia con NordVPN.

Ti basterà attivare un abbonamento con questa VPN per accedere a tutta la stagione di questa nuova serie TV. Approfittando del 63% di sconto risparmierai anche parecchi soldini visto che il prezzo è bloccato per due anni. Ma come può una semplice app garantirti l’accesso ad AMC dall’Italia se il servizio streaming è disponibile solo negli Stati Uniti?

Semplice, una volta installata l’applicazione ufficiale di NordVPN, ovviamente sul dispositivo dal quale guarderai Lucky Hank, dovrai solo accedere con l’account registrato in fase di acquisto e selezionare un server posizionato negli Stati Uniti tra i 5.600 disponibili. Una volta connesso a questo server dovrai andare su AMC e accedere al tuo account o registrarti.

Lucky Hank: una serie TV da non perdere

Secondo la critica mondiale Lucky Hank è una di quelle serie TV da vedere assolutamente. Disponibile in streaming, potrai guardarla solo grazie a NordVPN dall’Italia collegandoti ad AMC, unica piattaforma che al momento ha reso disponibili i nuovi episodi. Di cosa parla questa “avventura”? Senza spoilerare, ecco la trama di questo titolo.

Odenkirk interpreta William Henry Deveraux Jr. che vivrà una crisi di mezza età. In solo una settimana il suo naso sarà distrutto da un collega, penserà che la moglie lo stia tradendo con il rettore del Railton College, il suo luogo di lavoro dal quale verrà però licenziato per averlo definito “Mediocrity’s Capitol“, e minaccerà di giustiziare un’oca su una rete televisiva locale. Una serie di vicende che si susseguiranno mentre crederà di piacere a una nuova docente che crede sedurlo con dei noccioli di pesca. Tutto questo e molto altro durante gli 8 episodi. Ecco i titoli in lingua originale:

Pilot George Saunders Escape The Goose Boxer The Clock The Arrival The Count of Monte Cristo The Chopping Box

Nel cast troviamo anche Mireille Enos (Law & Order e Good Omens), Olivia Scott Welch (Modern Family e Panic) e Diedrich Bader (Better Things e Space Force). Perciò cast stellare e una trama che non sembra per nulla scontata. Non sappiamo quando Lucky Hank arriverà in Italia, ma con NordVPN potrai accedere ad AMC e gustarti in anteprima la prima stagione.

