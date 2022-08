Come vedere l'evento di Apple in streaming su YouTube

Apple ha appena pubblicato un video in anteprima sul suo canale YouTube per consentirci di guardare in streamig l’evento “Far Out” prossimo al debutto. Si terrà mercoledì 7 settembre e sarà un keynote davvero interessante.

Ovviamente, salvatevi questo articolo e/o questo link così da non perdere l’occasione di seguire il tutto in live.

Cosa sappiamo dell’evento Far Out di Apple

Come tutti sappiamo, l’OEM di Cupertino si sta preparando per tenere il suo keynote annuale di autunno. In questo evento, che si terrà mercoledì 7 settembre alle ore 19:00 (fuso orario italiano) scopriamo che potremo conoscere diversi gadget interessanti. Vi consigliamo di collegarvi alla pagina e/o al profilo YouTube dell’azienda qualche minuto prima per non perdervi il video di apertura.

Tornando indietro di qualche settimana, ricordiamo che Bloomberg ha suggerito che Apple ha preregistrato l’evento di settembre ma ci sarà comunque una parte in diretta visto che l’azienda ha invitato i media a seguire lo show al campus di Apple Park.

Verosimilmente, nel corso dello show dovremo conoscere: iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Max, iPhone 14 Pro, ‌iPhone 14 Pro‌ Max, ma anche i nuovissimi Apple Watch Series 8, Watch Pro e Watch SE (2022). Non sappiamo se l’azienda tirerà fuori anche gli AirPods Pro 2 e gli iPad entry level di decima generazione.

Facciamo il punto sulla gamma di melafonini di punta

Secondo le indiscrezioni, i modelli Pro saranno i più interessanti della formazione. Le modifiche di cui potrebbero disporre sembrano essere davvero numerose:

schermo con foro e pillola al posto del notch;

main camera da 48 Megapixel sul posteriore;

cornici sottili sul display;

selfiecam con autofocus;

processore Apple Bionic A16 con modem 5G;

connettività satellitare.

Ad oggi queste sono solo alcune delle features che ci aspettiamo, ma il resto è tutto da vedere. Restiamo in attesa. Se volete spendere meno e avete esigenza di comprare un gadget oggi, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 13 da 128 GB in colorazione Green a soli 799,00€ su Amazon con spedizione gratuita.

