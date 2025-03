Come vedere Juventus-Atalanta in TV e streaming

Il “big match” della Serie A di oggi, domenica 9 marzo 2025, è, senza dubbio, rappresentato dalla sfida tra Juventus e Atalanta. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per avvicinare la vetta della classifica. Una sconfitta potrebbe rappresentare la fine del sogno Scudetto, tornato di attualità dopo il rallentamento di Napoli e Inter, che hanno pareggiato la settimana scorsa.

Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Da segnalare che la versione annuale dell'abbonamento a DAZN è in sconto. Il piano Standard costa 259 euro mentre quello Plus costa 399 euro.

Juventus-Atalanta: orario e probabili formazioni

Il calcio di inizio di Juventus-Atalanta è fissato per oggi, domenica 9 marzo 2025, alle 20:45. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

: Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

