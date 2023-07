Come vedere Hulu in streaming dall'Italia

L’arrivo dell’estate ci permette di avere più tempo da dedicare all’intrattenimento. Spesso in vacanza ci sono dei momenti “morti” dove non sappiamo cosa fare in attesa di rigoderci nuovamente un po’ relax al mare o in montagna. Riempili con film o serie TV. Se sei stanco delle solite piattaforme, oggi ti spieghiamo come poter accedere a tutti i contenuti di Hulu in streaming dall’Italia.

Fondamentalmente questa piattaforma di streaming on demand statunitense offre diversi contenuti gestiti da Disney Media and Entertainment Distribution. Molte sono esclusive che non arriveranno mai in Italia. Ecco perché potrebbe piacerti l’idea di potervi accedere senza doverti fare migliaia di chilometri in volo. La prima cosa che devi fare è installare NordVPN sul tuo dispositivo.

Grazie a questa VPN avrai accesso a oltre 5700 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo pronti a garantirti l’accesso alle piattaforme di streaming fuori dal tuo Paese aggirando così i blocchi regionali. In questo caso, per poter accedere a Hulu dovrai scegliere un server statunitense. Stai tranquillo che tutti sono regolarmente aggiornati dagli esperti di NordVPN per offrire sicurezza e stabilità.

Hulu: tanti contenuti tutti per te anche dall’Italia

Sono davvero tantissimi i contenuti disponibili alla visione per tutti gli abbonati di Hulu. Peccato però che siano disponibili per i soli utenti statunitensi. In realtà, grazie a NordVPN, oggi in offerta speciale, puoi abbonarti al servizio semplicemente modificando la tua posizione virtuale. Scegliendo un server statunitense, la tua connessione risulterà in USA.

Accedi alla pagina del servizio americano e registra un nuovo account. Ora sei dentro! Ti ricordiamo che ogni volta che vorrai accedere al suo ricco catalogo dovrai cambiare la tua posizione virtuale altrimenti ti verrà bloccato l’accesso a causa delle georestrizioni applicate da questo servizio. Inoltre, con NordVPN hai una connessione sempre stabile e veloce grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.