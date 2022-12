Come vedere Giappone-Croazia in streaming dall'estero

Bisogna ammettere che il Giappone in questa Coppa del Mondo 2022 ci sta davvero stupendo. Vittorie inaspettate con rimonte all’ultimo respiro. Quante emozioni abbiamo provato guardando i suoi match. Domani, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 16:00 assisteremo a Giappone-Croazia.

Valida per gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022, questa partita è particolarmente attesa. Anche se i pronostici vedono vincente per un 47% la Croazia, in molti prevedono che il Giappone ci potrebbe regalare altri colpi di scena interessanti e indimenticabili.

Come puoi vedere questo match anche se ti trovi all’estero e non puoi accedere ai canali Rai da satellite? La soluzione è una sola. Acquistare una buona VPN che ti permetterà di accedere a Rai Play anche fuori dall’Italia. Si tratta di una spesa modesta che però ti fornirà diversi vantaggi.

Giappone-Croazia in streaming dall’estero: la soluzione è NordVPN

Tra le tante VPN disponibili sul mercato troviamo NordVPN. Questa soluzione è davvero interessante perché offre la possibilità di accedere a internet senza limitazioni né censure. I suoi server sono ottimizzati per aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. In questo caso ti verrà utile per vedere Giappone-Croazia su Rai Play.

Installa la sua app disponibile per ogni sistema operativo e attiva la VPN selezionando però un server italiano. In questo modo, anche se ti trovi all’estero la tua connessione sembrerà provenire dall’Italia. Avrai perciò accesso a tutti i contenuti di qualsiasi piattaforma che sarebbe disponibile solo nei confini italiani.

Tra l’altro, NordVPN migliora notevolmente anche le prestazioni della connessione. I suoi server offrono una larghezza di banda illimitata. In questo modo lo streaming sarà più stabile anche in 4K. Potrai dire addio a fastidiosi buffering e a possibili interruzioni. Attiva questa VPN e guarda Giappone-Croazia in streaming anche dall’estero con la migliore soluzione possibile.

