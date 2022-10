Come vedere Fiorentina-Istanbul in streaming dall'estero

Questa sera, giovedì 27 ottobre, è la volta della Conference League. A sfidarsi saranno Fiorentina-Istanbul. Una partita molto sentita per i tifosi della squadra italiana. In questo articolo, però, non ci concentreremo sulle previsioni, ma sulle due soluzioni per vederla in streaming anche dall’estero.

Se sei in viaggio per lavoro potresti avere difficoltà ad accedere a DAZN perché, come tutte le altre piattaforme, impone dei limiti geografici all’accesso dei suoi contenuti. Tuttavia, se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea questo non dovrebbe accadere. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera puoi utilizzare DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso, invece, se sei in uno dei Paesi che non rientrano nella portabilità transfrontaliera. In questo caso devi affidarti alle mani esperte di una buona VPN. Noi ti consigliamo a occhi chiusi AtlasVPN. I suoi server sono specializzati nell’aggirare e forzare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. Attivala a soli 1,81 euro.

Goditi Fiorentina-Istanbul con AtlasVPN

Questa sera dovrai solo preoccuparti di non fare tardi così da non perderti Fiorentina-Istanbul. Infatti, AtlasVPN non solo è affidabile, ma sicura ed efficiente. Attivandola sul tuo dispositivo ottieni una connessione al 100% anonima. Quindi in viaggio all’estero potrai collegarti a reti WiFi pubbliche o sconosciute senza alcun pericolo.

Inoltre, è efficiente perché grazie alla larghezza di banda illimitata i suoi server garantiscono una navigazione e uno streaming senza interruzioni, quindi molto più stabile, e nettamente più veloce di una connessione normale. Infine, è affidabile perché potrai vedere qualsiasi contenuto da qualsiasi luogo. Come?

Semplice, installa la sua app sui tuoi dispositivi e ottieni accesso a qualsiasi contenuto internet senza limitazioni geografiche né censure. Per vedere Fiorentina-Istanbul su DAZN dovrai selezionare prima un Server Italiano direttamente dalla sua sezione Server. In questo modo la piattaforma streaming crederà che tu ti stia collegando dall’Italia. Acquistala ora a soli 1,81 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.