Come vedere Cremonese-Lecce in streaming

Continuano gli appuntamenti della Serie A TIM 2022/23, il campionato di calcio più importante e seguito in Italia. A sfidarsi il 2 febbraio 2023 saranno due squadre che vogliono assolutamente continuare la loro corsa in classifica. Cremonese-Lecce si giocherà alle ore 15:00.

I pronostici vedono Cremonese e Lecce sullo stesso livello. Perciò ci attende una partita davvero tosta e, molto probabilmente, ricca di colpi di scena. Nulla sarà scontato sull’erba verde questo sabato. Vediamo quindi le due possibili formazioni scelte rispettivamente dagli allenatori Ballardini e Baroni.

Cremonese (3-5-2)

Carnesecchi

Bianchetti

Chiriches

Vasquez

Sernicola

Benassi

Castagnetti

Meité

Valeri

Okereke

Dessers

Lecce (4-3-3)

Falcone

Gendrey

Baschirotto

Umtiti

Pezzella

Blin

Hjulmand

Gonzalez

Strefezza

Colombo

Di Francesco

Cremonese-Lecce: live match e soluzioni streaming per l’estero

Il live match di Cremonese-Lecce è disponibile su DAZN in streaming. Potrai collegarti sabato 4 febbraio prima delle 15:00 per goderti il pre-partita con tante news, statistiche e formazioni aggiornate. La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Federico Zanon. Invece il commento tecnico a Stefan Schwoch.

Se per qualsiasi ragione ti trovi all’estero non ti preoccupare. Ci sono due soluzioni per non perdere questo appuntamento. Primo, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Secondo, grazie a NordVPN attiva sul tuo dispositivo potrai cambiare la tua posizione virtuale. Questa soluzione è utile se ti trovi in un Paese non compatibile con la portabilità transfrontaliera. Ti basterà acquistare questa VPN, installare la sua app e selezionare un server italiano per aggirare qualsiasi restrizione geografica.

