Come vedere Cremonese-Juventus in streaming anche dall'estero

Mercoledì 4 gennaio 2023 ripartirà il campionato di Serie A TIM 2022/23. Tra le tante partite in programma, ce ne sono ben dieci, alle ore 18:30 fischierà il calcio di inizio per Cremonese-Juventus. Dopo tutte le polemiche sui bianconeri, è il momento di tornare in campo e godersi il vero sport.

Ovviamente, per vedere questo e tutti gli altri match, è necessario avere un abbonamento attivo con DANZ. Se vuoi iniziare l’anno facendoti un regalo acquista subito uno dei piani disponibili per assicurarti il meglio dello sport in streaming ovunque tu sia.

Infatti, uno dei vantaggi da non dimenticare, quando si sceglie una soluzione in streaming, è la portabilità transfrontaliera. In altre parole potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Cremonese-Juventus: come vederla in streaming dall’estero

Al contrario, se ti trovi in viaggio fuori dall’Unione Europea dovrai affidarti a una buona VPN per riuscire a vedere Cremonese-Juventus. Questo perché DAZN non permette di accedere ai suoi contenuti oltre i confini stabiliti dai suoi Termini e Condizioni.

Tra le tante disponibili sul mercato ti consigliamo NordVPN. Non per altro, ma i suoi server sono costantemente aggiornati per aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming. La sua tecnologia garantisce un accesso senza limiti né restrizioni.

Dovrai solamente selezionare un server italiano, tra quelli disponibili nell’apposita sezione, e riavviare DAZN. Una volta effettuato di nuovo l’accesso la tua posizione virtuale risulterà in Italia anche se ti trovi in un altro Paese fuori dall’Unione Europea.

Un altro vantaggio nell’utilizzare NordVPN è la velocità di connessione. Questo provider, grazie alla larghezza di banda illimitata, ottimizza il tuo streaming rendendolo più stabile e senza buffering, anche in 4K. Perciò guarda Cremonese-Juventus all’estero e senza problemi con NordVPN.

