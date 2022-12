Come vedere Brasile-Corea del Sud in streaming anche dall'estero

I Mondiali di Calcio Qatar 2022 continuano senza sosta con gli ultimi appuntamenti degli Ottavi di Finale. Questa sera, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 20:00 è in programma la partita Brasile-Corea del Sud. Si tratta di uno scontro molto atteso visto che gioca il Brasile, squadra da sempre sotto i riflettori di tutti gli sportivi.

Ovviamente, per poter assistere al match in diretta devi sintonizzarti su Rai 1 per vederlo in chiaro sul digitale terrestre. Se invece preferisci godertelo in streaming allora dovrai collegarti alla piattaforma Rai Play. Quest’ultima soluzione è ottima se ti trovi all’estero.

Infatti, con una buona VPN potrai collegarti e non perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Nello specifico, grazie a NordVPN, potrai gustarti Brasile-Corea del Sud come se ti trovassi in Italia.

Brasile-Corea del Sud: perché è necessaria NordVPN per lo streaming dall’estero

Dicevamo come se ti trovassi in Italia perché fuori dal nostro Paese Rai Play impone rigide restrizioni che impediscono l’accesso ai suoi contenuti. Queste vengono definite limitazioni geografiche e sono comuni a tutte le piattaforme di streaming live on demand, anche tra le più famose. Perciò, se vuoi vedere Brasile-Corea del Sud, hai bisogno di NordVPN.

Questa VPN offre un ottimo servizio proprio per risolvere questo problema. Installala sul dispositivo dal quale guarderai la partita. Attivala tramite l’account che hai registrato al momento dell’iscrizione al servizio. Poi vai alla sezione server e collegati a un server italiano tra i 59 disponibili collocati in tutto il mondo.

Torna su Rai Play ed effettua un nuovo accesso sempre con il tuo account. Senza problemi sarai subito dentro tutto il suo catalogo potendo guardare qualsiasi contenuto disponibile sia on demand che in diretta. In questo modo non ti perderai Brasile-Corea del Sud questa sera alle ore 20:00 valida per gli Ottavi di Finale Qatar 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.