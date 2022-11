Come vedere Bayern Monaco-Inter in streaming dall'estero

Bayern Monaco-Inter è la prossima partita valida per la fase a gironi del Gruppo C della UEFA Champions League. Verrà trasmessa stasera alle ore 21:00 in streaming su DAZN. Abbonati subito per non perderti nemmeno uno dei match in programma per questa stagione 2022/23.

Se hai già un abbonamento potrebbero esserti utili alcune informazioni per vederla in streaming anche dall’estero. Infatti, forse ti sei preso qualche giorno di riposo sfruttando il ponte del primo novembre, però non vuoi rinunciare alle tue passioni calcistiche perché ami questo sport o tifi Inter.

Sappi che se ti trovi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea non avrai alcun problema di accesso. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Per migliorare la tua connessione internet quando viaggi dovresti affidarti a una buona VPN che ti garantisce un flusso dati costante, veloce e senza interruzioni. Tra le tante disponibili ti consigliamo AtlasVPN perché non solo ha server ottimizzati proprio per lo streaming, ma è anche in offerta per il Black Friday.

Bayern Monaco-Inter: la soluzione per lo streaming dall’estero Extra UE

Purtroppo devi sapere che se ti trovi in un Paese Extra UE non potrai beneficiare della portabilità transfrontaliera con il tuo abbonamento DAZN. Ma non devi disperare, la soluzione per vedere Bayern Monaco-Inter esiste ed è sempre AtlasVPN. Infatti, i suoi server sono anche costantemente aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme streaming.

Installala sul dispositivo dal quale vuoi vedere la UEFA Champions League e attiva AtlasVPN seguendo tutte le istruzioni a video. Dopodiché devi selezionare nella home page dell’applicazione la sezione server e collegarti a un Server Italiano tra quelli disponibili. In questo modo DAZN e tutte le altre piattaforme rileveranno la tua connessione dall’Italia anche se sei all’estero.

Scegli AtlasVPN per vedere Bayern Monaco-Inter stasera alle ore 21:00. Non solo potrai collegarti da qualsiasi luogo, anche non contemplato dal servizio, ma avrai una connessione veloce e stabile ottimizzata per lo streaming in 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.