Come usare Xbox Game Pass su Smart TV Samsung

Come preannunciato, l’app Xbox Game Pass è adesso disponibile per il download su Smart TV Samsung. L’applicazione permette di giocare in cloud ad una vasta parte del catalogo del servizio di casa Redmond senza la necessità di possedere una console: tutto quello che serve è un controller da gioco e un abbonamento Game Pass Ultimate.

Con questa guida ti spiegheremo passo passo come fare, i modelli di TV compatibili e quali giochi puoi aspettarti di provare in modo immediato grazie ad una connessione internet.

Xbox Game Pass su Smart TV Samsung: come installare l’applicazione

Per aprire l’applicazione ufficiale Xbox devi innanzitutto possedere un televisore smart TV Samsung del 2022. Per il momento sono gli unici modelli compatibili, anche se Microsoft e la compagnia coreana prevedono di estendere la compatibilità nei mesi a venire anche ad altri televisori.

In teoria, accedendo al tuo menu Samsung Gaming Hub dovresti trovare facilmente l’app Xbox già disponibile. In caso contrario, apri il Samsung App Store e tramite l’apposita funzione cerca l’applicazione e installala.

Una volta fatto, ti basterà avviarla e accedere con il tuo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Se non ne possiedi uno, prova a dare uno sguardo alle numerose offerte che ti permettono di acquistarne uno a prezzi fortemente competitivi. Ricordati inoltre che puoi iscriverti pagando solo 1€ per 3 mesi se è la prima volta che sottoscrivi un abbonamento.

Xbox Game Pass su Smart TV Samsung: i controller compatibili

La cosa eccezionale di Xbox Game Pass su Smart TV Samsung è la possibilità di utilizzare il controller che preferisci. Non solo il pad ufficiale Xbox, ma anche numerose soluzioni di terze parti incluso, a sorpresa, persino il DualSense: esatto puoi giocare ai titoli Xbox con il controller PlayStation 5. Non è fantastico?

Di seguito, ti elenchiamo infine i vantaggi di un abbonamento Xbox Game Pass:

Centinaia di titoli di grande qualità su console, PC e cloud

Tanti nuovi giochi aggiunti costantemente

Titoli Xbox Game Studios disponibili al D1

Sconti e offerte esclusive per gli abbonati

Ricompense gratuite

Xbox Live Gold incluso

Abbonamento EA Play incluso

