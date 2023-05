Come usare una VPN su PlayStation 5: la migliore in offerta

La PlayStation 5 è una console di gioco potentissima e avanzata che, grazie alle sue capacità multimediali, puoi usare anche per fare streaming di film, serie TV, musica e altro da vari servizi come Netflix, Disney+, Spotify e altri. Tuttavia, potresti incontrare dei limiti nella tua esperienza di streaming a causa delle restrizioni geografiche imposte da alcuni servizi. Per esempio, se vuoi guardare un film o una serie TV che è disponibile solo negli Stati Uniti, ma ti trovi in Italia, non potrai accedervi con il tuo abbonamento normale.

Per superare questo problema, puoi usare una VPN (Virtual Private Network) come Cyberghost, ovvero una rete privata virtuale che ti consente di cambiare il tuo indirizzo IP e far credere ai servizi di streaming che ti trovi in un altro paese. In questo modo, potrai sbloccare i contenuti che altrimenti non potresti vedere e goderti una maggiore varietà di opzioni. Inoltre, usando una VPN puoi anche proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online, evitando che i tuoi dati vengano spiati o rubati da hacker o da terze parti.

Ma come si fa a usare una VPN su PlayStation 5? Purtroppo, la PS5 non supporta direttamente le app VPN, quindi dovrai usare dei metodi alternativi per connettere la tua console alla VPN. Ci sono due modi principali per farlo: usare un router wireless predisposto per VPN o condividere la connessione VPN da un computer Mac o Windows. Vediamo come fare in entrambi i casi.

Usare un router wireless predisposto per VPN

Il primo metodo consiste nell’usare un router wireless che sia compatibile con le VPN e che ti permetta di configurare la connessione VPN direttamente dal router. In questo modo, tutti i dispositivi collegati al router saranno automaticamente protetti dalla VPN, inclusa la tua PS5. Per usare questo metodo, dovrai seguire questi passaggi:

Acquistare un router wireless che supporti le VPN . Puoi scegliere tra vari modelli e marche disponibili sul mercato, ma assicurati che il router sia compatibile con il servizio VPN che vuoi usare.

. Puoi scegliere tra vari modelli e marche disponibili sul mercato, ma assicurati che il router sia compatibile con il servizio VPN che vuoi usare. Configurare il router seguendo le istruzioni fornite dal produttore e dal servizio VPN. Dovrai accedere al pannello di controllo del router tramite il tuo browser web e inserire le credenziali e i parametri della VPN che vuoi usare.

seguendo le istruzioni fornite dal produttore e dal servizio VPN. Dovrai accedere al pannello di controllo del router tramite il tuo browser web e inserire le credenziali e i parametri della VPN che vuoi usare. Collegare la PS5 al router tramite cavo LAN o Wi-Fi . Se usi il cavo LAN, dovrai collegarlo alla porta LAN del router e alla porta LAN della PS5. Se usi il Wi-Fi, dovrai scegliere la rete Wi-Fi del router e inserire la password.

. Se usi il cavo LAN, dovrai collegarlo alla porta LAN del router e alla porta LAN della PS5. Se usi il Wi-Fi, dovrai scegliere la rete Wi-Fi del router e inserire la password. Verificare che la connessione VPN funzioni correttamente. Puoi farlo accedendo a un servizio di streaming dalla PS5 e controllando se riesci a vedere i contenuti bloccati nella tua regione.

Condividere la connessione VPN da un computer Mac o Windows

Il secondo metodo consiste nell’usare un computer Mac o Windows per creare una rete Wi-Fi virtuale che condivida la connessione VPN con la PS5. In questo modo, il computer fungerà da hotspot Wi-Fi per la console e le trasmetterà la connessione VPN. Per usare questo metodo, dovrai seguire questi passaggi:

Scaricare e installare un servizio VPN come Cyberghost sul tuo computer Mac o Windows.

sul tuo computer Mac o Windows. Avviare il servizio VPN e connetterti a un server nel paese che vuoi simulare. Per esempio, se vuoi accedere ai contenuti USA di Netflix, dovrai connetterti a un server USA.

e connetterti a un server nel paese che vuoi simulare. Per esempio, se vuoi accedere ai contenuti USA di Netflix, dovrai connetterti a un server USA. Creare una rete Wi-Fi virtuale sul tuo computer seguendo le istruzioni specifiche per il tuo sistema operativo. Su Mac , dovrai andare su Preferenze di Sistema > Condivisione > Condivisione Internet e selezionare Wi-Fi come modalità di condivisione. Su Windows, dovrai andare su Pannello di Controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione > Modifica impostazioni scheda e cliccare con il tasto destro sulla connessione VPN attiva. Poi dovrai selezionare Proprietà > Condivisione e spuntare la casella Consenti ad altri utenti in rete di connettersi tramite la connessione Internet di questo computer.

sul tuo computer seguendo le istruzioni specifiche per il tuo sistema operativo. Su , dovrai andare su e selezionare Wi-Fi come modalità di condivisione. Su dovrai andare su e cliccare con il tasto destro sulla connessione VPN attiva. Poi dovrai selezionare e spuntare la casella Consenti ad altri utenti in rete di connettersi tramite la connessione Internet di questo computer. Collegare la PS5 alla rete Wi-Fi virtuale creata dal computer . Dovrai scegliere la rete Wi-Fi con il nome che hai impostato sul computer e inserire la password.

. Dovrai scegliere la rete Wi-Fi con il nome che hai impostato sul computer e inserire la password. Verificare che la connessione VPN funzioni correttamente. Puoi farlo accedendo a un servizio di streaming dalla PS5 e controllando se riesci a vedere i contenuti bloccati nella tua regione.

Qual è il miglior servizio VPN per PlayStation 5?

Come abbiamo visto, per usare una VPN su PlayStation 5 dovrai usare dei metodi indiretti che richiedono l’uso di un router wireless o di un computer. Questo significa che dovrai scegliere un servizio VPN che sia compatibile con questi metodi e che offra una buona qualità di connessione.

Tra i vari servizi VPN disponibili sul mercato, noi ti consigliamo Cyberghost VPN, uno dei migliori in termini di velocità, sicurezza e affidabilità. Cyberghost VPN offre le seguenti caratteristiche:

Più di 7000 server in 90 paesi diversi

Crittografia AES a 256 bit

Protezione da perdite DNS e kill switch

Politica zero log

Supporto per fino a 7 dispositivi contemporaneamente

Compatibilità con vari sistemi operativi e router

Assistenza clienti 24/7

Garanzia di rimborso di 45 giorni

Inoltre, Cyberghost VPN è in offerta con l’82% di sconto sul piano biennale con 2 mesi in più gratis. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere uno dei migliori servizi VPN a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.