Google vi aiuterà a scrivere le e-mail con l'intelligenza artificiale

Ieri si è tenuta la conferenza Google I/O dedicata agli sviluppi del software di Android; nel corso dello show si è parlato moltissimo di intelligenza artificiale e di ciò che sarà in grado di fare per gli utenti nei prossimi mesi.

Oltre ad aver conosciuto nel dettaglio il Pixel Fold, il Pixel Tablet, il Pixel 7a, la compagnia ha posto l’accento sulle interessantissime caratteristiche software che vedremo in Android a breve. Nello specifico, l’azienda ha svelato la funzionalità “Aiutami a scrivere” basata sull’intelligenza artificiale. Con questa opzione si potranno aiutare gli utenti a scrivere messaggi e-mail in modo più efficiente con l’ausilio dell’AI. Ad alimentare il tutto poi, troveremo Google Bard AI.

Google “Aiutami a scrivere”: come funziona?

Saremo brevi:”Aiutami a scrivere” è una caratteristica super intuitiva pensata per fornire a tutti gli utenti di Gmail delle bozze di messaggio create con l’intelligenza artificiale; la particolarità è che sfruttano i dettagli e le informazioni chiave contenute nelle mail ricevute al fine di elaborare risposte sapienti e coerenti. Si dovrà cliccare sull’icona della matita e poi sul tasto di Bard posto accanto al selettore dell’invio delle mail.

Durante la dimostrazione eseguita dal vivo durante il Google I/O, ad un utente è stato chiesto di scrivere una risposta ad una compagnia aerea al fine di richiedere un rimborso per un volo cancellato. Semplicemente inserendo il prompt dedicato “chiedi un rimborso completo per questo volo cancellato”, la funzione di Google ha analizzato sapientemente la mail dell’azienda e ha creato così una risposta efficace e coerente. Così facendo si risparmierà moltissimo tempo grazie all’intelligenza artificiale. Pensiamo a quanto tempo perdiamo per “rispondere alle mail”, allo sforzo mentale che spesso richiedono. Ma la particolarità è che questa opzione non genera solo bozze, ma perfeziona anche i messaggi di testo scritti dalle persone. Ovviamente la funzione “Aiutami a scrivere” verrà integrata nella suite Workspace al fine di migliorare la produttività complessiva all’interno dell’applicazione di Gmail.

