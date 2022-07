Come usare i Joy-Con di Nintendo Switch con iPhone, iPad e Apple TV

Sapevate che con la nuova versione di iOS 16 si possono utilizzare i Joy-Con della Nintendo Switch per giocare ai titoli di Apple Arcade (e non solo) su iPhone, iPad o anche Apple TV? L’azienda ha introdotto questo supporto durante la WWDC del mese scorso ma ancora non è disponibile per tutti i clienti, ma solo per chi sta provando le beta. Se siete dei programmatori o utenti beta pubblici, vi suggeriamo di dare un’occhiata.

I controller dell’OEM nipponico si accoppiamo tramite un segnale ben definito: questo significa che non sono disponibili a tutti coloro che fanno la ricerca dei gadget mediante Bluetooth. Come fare dunque per connetterli ad un telefono di Apple?

Joy-Con di Nintendo Switch e iPhone/iPad: ecco come accoppiarli

Se il vostro dispositivo esegue già una beta di iOS 16 (ricordiamo che vi conviene scaricarla solo sui device che usate come muletti e non sui vostri daily driver), allora dovrete eseguire questo procedimento:

In primo luogo, aprite le impostazioni del vostro iPhone/iPad o della vostra Apple TV;

Cercate il Bluetooth, selezionate i “telecomandi compatibili”;

A questo punto troverete i Joy-Con: tenete premuto il pulsante di accensione dei controller di Nintendo;

Le luci dei joypad inizieranno a lampeggiare: pigiate il nome dei Joy-Con nelle impostazioni del dispositivo;

Selezionate il nome.

That’s it. Se il procedimento non dovesse essere chiaro, vi basterà guardare il video realizzato da AppleInsider sull’argomento:

Come utilizzarle il tutto?

Dopo aver accoppiato il controller con il terminale, potrete giocarci come qualsiasi altro controller. Oramai moltissimi titoli, sia su Apple Arcade che sui videogames presenti sullo store della mela hanno il supporto ai joystick di terze parti. Ricordate che, anche se i Joy-Con sono due, l’azienda ha configurato il processo indicando i due accessori come uno solo. Vi basterà usare l’accessorio che serve per unire i due elementi che è contenuto nella confezione della Nintendo Switch.

