Come usare Apple Arcade gratis: ecco i metodi per accedere al catalogo di giochi

Accedere gratis a tutto il catalogo di giochi di Apple Arcade è possibile e anche molto semplice. Ci sono due modi per poter usare gratis Apple Arcade: il primo è rappresentato dalla prova gratuita di un mese, accessibile a tutti i nuovi utenti, tramite la sezione Arcade dell’AppStore.

Il secondo modo per poter utilizzare il servizio a costo zero è rappresentato dalla promo in corso con cui Apple regala 3 mesi di Apple Arcade a tutti gli utenti che acquistano un nuovo iPhone oppure un iPad o un Mac o una Apple TV. Anche in questo caso, dopo l’acquisto, è possibile riscattare la promo dala sezione Arcade dell’AppStore.

Per verificare la possibilità di accedere gratis ad Apple Arcade basta premere sul box qui di sotto.

Apple Arcade è gratis: ecco come fare

Con Apple Arcade è possibile accedere a oltre 200 giochi da scaricare sui propri dispositivi Apple e da giocare senza costi aggiuntivi, acquisti in game e senza pubblicità. Per utilizzare il servizio gratuitamente è possibile:

richiedere la prova gratuita di un mese

richiedere i 3 mesi gratis riservati a chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple; la promo è richiedibile entro 90 giorni dall’attivazione

Per verificare la possibilità di riscattare l’accesso gratuito ad Apple Arcade è possibile visitare la sezione Arcade dell’AppStore.

A prescindere dalla promo sfrutta, al termine del periodo gratuito, Apple Arcade si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo e, quindi, con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per usare Apple Arcade è anche possibile attivare l’abbonamento ad Apple One, il bundle che include anche Apple TV+ oltre che iCloud+ e Apple Music. Anche quest’abbonamento è disponibile con un mese di prova gratuita e senza vincoli di rinnovo.