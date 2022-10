Come un AirTag, ma costa 13€: trovatutto PREMIUM compatibile con Dov'è

Un trovatutto utilissimo, performante come un AirTag. Non a caso è specificamente pensato per l’utilizzo su iPhone ed è perfettamente compatibile con l’applicazione “Dov’è“. Bello e di design, puoi usarlo come portachiavi, in abbinata a borse e zaini e – più in generale – vicino a qualsiasi cosa temi di perdere.

Se di cloni si può parlare, proprio per come è stato progettato, questo è sicuramente il più vicino al modello originale, lanciato direttamente da Apple. Approfittando dello sconto attuale del 45% presente su Amazon, puoi prenderlo a 13€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

La migliore alternativa ad AirTag è in promozione su Amazon

Un prodotto con caratteristiche che lo rendono senz’altro un dispositivo premium, ben lontano dalle altre alternative economiche. Infatti, dalla sua ha:

possibilità di trovare gli oggetti nelle “vicinanze” fino a 120 metri di distanza dallo smartphone (connessione Bluetooth);

dallo smartphone (connessione Bluetooth); speaker integrato : puoi farlo suonare per trovare più facilmente quello che hai perso;

: puoi farlo suonare per trovare più facilmente quello che hai perso; progettato esclusivamente per iPhone ;

; compatibilità con l’applicazione “ Dov’è ” per iOS: grazie a lei, visualizzi l’ultima posizione nota del gadget (anche a chilometri di distanza, ovviamente) e puoi attivare la modalità “smarrito” così da fornire informazioni di contatto a chi dovesse trovarlo;

” per iOS: grazie a lei, visualizzi l’ultima posizione nota del gadget (anche a chilometri di distanza, ovviamente) e puoi attivare la modalità “smarrito” così da fornire informazioni di contatto a chi dovesse trovarlo; batteria a lunga durata (oltre un anno) sostituibile.

Insomma, fatto un paragone con altri gadget di questo tipo, è facile notare che si tratta di un prodotto di alta qualità, con funzionalità che lo rendono di livello superiore. A questo prezzo, approfittando dello sconto Amazon del 45%, l’affare è assicurato.

Porta adesso a casa il tuo trovatutto a 13€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.