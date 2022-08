Come trasformare la TV in un COMPUTER con 19€: la guida furba

Non importa se la tua TV ha qualche hanno. Se è dotata di ingresso HDMI, quello che sto per raccontarti ti permetterà di trasformarla in un computer, un centro multimediale grazie al quale guardare contenuti in streaming, scaricare applicazioni, giocare, navigare sul Web e non solo.

Non servono competenze specifiche per riuscire a ottenere ottimi risultati con questa guida, che anzi è assolutamente banale. Ho deciso di raccontarti questa piccola astuzia perché, proprio in questi giorni, l’eccezionale dispositivo che sto per svelarti è in sconto su Amazon una cifra ridicola. Infatti, puoi accaparrartelo a 19€ circa appena. Se consideri il suo potenziale, è assurdo costi così poco. Pronto? Ecco come trasformare la televisione in un computer, con un investimento bassissimo.

Da TV a computer: bastano pochi passi e pochissimi euro

Tutto molto semplice, questa guida non necessita di esperienza tecnica o di particolari skill, anzi: ti divertirai un sacco. Tutto quello che ti serve per partire è:

una televisione oppure uno schermo dotati di ingresso HDMI; un Fire TV Stick Lite; un adattatore USB per l’alimentazione del dispositivo oppure una porta USB integrata nello schermo.

Per iniziare, proprio non serve altro. Infatti, Fire TV Stick Lite è una chiavetta che – a tutti gli effetti – può essere considerata un mini PC basato su un’ottima personalizzazione del sistema operativo Android. L’interfaccia utente è completa, ma allo stesso tempo super semplice e intuitiva e puoi gestirla con lo spettacolare telecomando avanzato. Andiamo però per ordine.

Per iniziare a utilizzarla, devi collegarla alla porta HDMI e a una fonte di alimentazione, tramite porta USB. Dopodiché, la accendi e segui le istruzioni per la configurazione iniziale. Da quel momento in poi, a tutti gli effetti, la tua TV sarà diventata un vero e proprio PC e potrai:

scaricare decine di applicazioni di ogni tipo, direttamente dallo store ufficiale: giochi, browser Web, app per guardare la TV in streaming e non solo;

di ogni tipo, direttamente dallo store ufficiale: giochi, browser Web, app per guardare la TV in streaming e non solo; tutte le piattaforme di streaming che ti piacciono di più come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, ecc (previo abbonamento, dove necessario);

che ti piacciono di più come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, ecc (previo abbonamento, dove necessario); una sezione dedicata alla TV in diretta , con piattaforme dedicate;

, con piattaforme dedicate; decine di applicazioni di giochi da scaricare gratuitamente;

da scaricare gratuitamente; la possibilità di scaricare un browser Web e navigare su Internet.

In più, il dispositivo è dotato di supporto al Bluetooth. Questo significa che potrai abbinare:

controller di gioco wireless;

tastiere per scrivere (magari mentre navighi sul Web);

soundbar;

auricolari;

altri dispositivi multimediali.

Per finire, il praticissimo telecomando è dotato – oltre che di tasti per accesso rapido alle piattaforme di streaming più famose, anche di pulsante per l’interazione con l’assistente vocale Alexa. Lo premi e, tramite il microfono integrato, puoi chiedere all’assistente informazioni oppure gestire la casa smart.

Tutto questo potenziale, investendo appena 19,99€ adesso: è assurdo. In poche mosse, e con zero competenze specifiche, trasformi il tuo TV in un computer. Per averlo a questo prezzo però, dovrai approfittarne subito perché l’offerta è attiva ora (27 agosto 2022): completa l’ordine su Amazon per avere Fire TV Stick Lite a 19,99€ appena. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.