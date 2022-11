Come togliere un virus da un iPhone infetto

Alla fine è successo: anche se è molto improbabile, il tuo iPhone è stato infettato da un virus informatico.

Capirlo è molto semplice: noti un surriscaldamento eccessivo, la batteria dura poco, ci sono applicazioni e messaggi misteriosi e il tuo telefono non si comporta come dovrebbe. Stabilire l’origine non è semplice, ma possiamo aiutarti a capire come rimuoverlo.

Prima di procedere, ricorda che per prevenire dotare anche gli iPhone di un ottimo prodotto antivirus è la cosa migliore per creare una barriera tra il tuo telefono e gli attacchi informatici su internet. Una soluzione come Panda Dome, che puoi avere con uno sconto eccezionale, è perfetta per le tue esigenze.

Il mio iPhone ha un virus, come faccio a rimuoverlo?

Partiamo dal presupposto che se il tuo iPhone ha davvero un virus bisogna risalire all’origine per rimuoverlo del tutto. Qui possiamo esemplificare in vari modi: mettiamo caso che sia presente un’applicazione sospetta che non è stata di certo installata da te, dovrai subito rimuoverla e far ripartire il telefono.

Diciamo quindi che eliminare le applicazioni misteriose è il modo più semplice ed efficace per rimuovere un virus dagli iPhone. La speranza è che l’attacco non sia talmente potente da costringerti alla più drastica delle soluzioni: ripristinare le impostazioni di fabbrica, che vorrebbe dire perdere tutti i propri dati.

In alternativa, puoi provare ad eliminare qualsiasi cronologia delle ricerche nel browser che usi per navigare in internet e, dopo aver fatto tutte queste operazioni, riavviare sempre il telefono.

Ricorda sempre che il modo migliore per prevenire che il tuo iPhone venga colpito da un attacco informatico è quello di evitare procedure come il jailbreak, a meno che tu non sia un vero esperto, e di mantenere sempre aggiornato il telefono e le applicazioni che hai installato.

In ultimo luogo, avere una protezione antivirus per iPhone come quella garantita da Panda Dome, una delle migliori soluzioni presenti sul mercato, ti darà la certezza che nessun virus riuscirà a superare quella barriera.

