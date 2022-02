Come svuotare la cache di Chrome su Android

Google Chrome, come ogni altro browser web moderno, salva alcune informazioni in memoria (cache) per velocizzare l’esperienza di navigazione e agevolare la tua esperienza online. Alcune volte, però, è necessario svuotare la cache di Google Chrome per risolvere qualche piccolo problema o semplicemente per recuperare lo spazio occupato dai file di navigazione (e i cookie) salvati dal browser web di Google.

Come svuotare la cache di Google Chrome su Android

Svuotare la cache di Google Chrome su Android è molto semplice e prima di vedere come fare ti consigliamo di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili sul Play Store. A questo punto sei pronto per dare una bella pulita al browser web e cancellare i dati di navigazione e i cookie.

Avvia l’applicazione Google Chrome sul tuo device Android

In alto a destra tocca l’icona con i tre pallini verticali

A questo punto tocca Cronologia > Cancella dati di navigazione

Noterai una nuova sezione in cui puoi scegliere di cancellare la cronologia di navigazione, i cookie e i dati dei siti e le immagini e i file memorizzati nella cache Seleziona “Cookie e dati dei siti” e “Immagini e file memorizzati nella cache”

A questo punto tocca “Cancella dati” in basso a destra

Cosa accade dopo aver rimosso questi dati?

Dopo aver svuotato la cache di Google Chrome su Android: