Ecco una piccola lavatrice carina che pulisce i vostri AirPods. Di fatto, pulire le vostre cuffie TWS di Apple (o qualsiasi altro modello) può essere difficile se non un grosso calvario. Ma ora, Cardlax ci offre una soluzione con la sua piccola lavatrice costruita per pulire i vostri auricolari Bluetooth in un paio di minuti.

La soluzione contro lo sporco delle AirPods

In un primo momento, potrebbe sembrare uno scherzo tardivo del pesce d’aprile, ma in realtà non è così. Il nuovo Cardlax Earbuds Washer è una oggetto reale, con la parte superiore del dispositivo che si apre per rivelare una morbida spazzola rotante all’interno. Le setole sono usate per rimuovere lo sporco dalle regioni difficili da raggiungere negli AirPods. Per pulire il prodotto quindi, dovete semplicemente far cadere gli auricolari nella canna, che ha la spugna per il trucco cilindrica rotante, la quale pulirà rapidamente gli auricolari.

Lo sviluppatore dietro il piccolo prodotto stravagante e carino promette che “Dopo che Cardlax avrà finito di pulire gli auricolari, rimarrai stupito da quanto saranno puliti e ordinati. Sembreranno come quando li hai acquistati per la prima volta! “.

In particolare, il Cardlax Earbuds Washer funziona sia con gli AirPods classici che con quelli di fascia alta, gli AirPods Pro. La società afferma inoltre che” la lavatrice per cuffie! sarà compatibile anche con il 99 percento di altri auricolari presenti sul mercato.

In un video pubblicato su YouTube, l’azienda mostra persino l’efficacia del dispositivo della lavatrice. Il Cardlax EarBuds Washer è attualmente offerto su Kickstarter e ha già raccolto il 380% dei suoi fondi, secondo un rapporto di CultOfMac. Il prezzo è di 33 dollari USA, ma presto salirà a 39 dollari, con la spedizione prevista per giugno 2021. Speriamo possa arrivare anche da noi.

Wearable