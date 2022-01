Come si lava il panno per la pulizia di Apple?

Apple spiega come pulire il suo panno per lucidatura. Sì, ovviamente si può lavare: non c'è bisogno di acquistarne uno ogni volta. Curiosamente, uno dei prodotti della mela più apprezzati nel 2021 è stato sicuramente il suo panno in microfibra per i pannelli proprietari. Con le scorte esaurite da settimane, il prodotto è ricomparso solo di recente, ma è rimasta una domanda: come pulirlo effettivamente senza la necessità di acquistarne uno nuovo? Ce lo dice la stessa compagnia.

Pulire il panno di Apple: ecco come

Secondo la pagina di supporto dell'azienda su “come pulire il vetro con nanotexture sul display Apple“, che include il Pro Display XDR e l'iMac da 27 pollici con vetro con nanotexture, l'azinda di Cupertino ha riferito alcuni dettagli specifici su come pulire il prodotto in questione.

Fortunatamente, non è necessario spendere altri 25 euro, poiché bisogna solo seguire questi passaggi:

Lavare a mano il panno per lucidare con acqua e sapone per i piatti;

Sciacquare abbondantemente;

Lasciare asciugare il panno per lucidatura all'aria per almeno 24 ore.

Sebbene Apple non specifichi quale detersivo per piatti si debba utilizzare, probabilmente vi consigliamo un detergente di qualità da 58,99€… dopotutto, la cura extra è importante quando si ha a che fare con il panno per lucidatura di Apple, giusto? Inoltre, non dimenticate di acquistare l'aria premium che potete trovare nei migliori retail di tecnologia o nelle stazioni di servizio più esclusive.

Ovviamente stiamo scherzando.

Se presente, potrete sempre acquistarne uno nuovo dopo aver pulito la polvere da prodotti Apple selezionati… o se non vuoi spendere altri 25 dollari per un nuovo panno, sappiate che potete utilizzare tranquillamente una qualsiasi pezza in microfibra morbida, magari la stessa che avete per pulire le lenti degli occhiali.