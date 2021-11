Come si crea uno spot Apple? Ce lo spiega un dirigente

Il dirigente di Apple spiega come si crea uno spot facente parte della sua campagna Shot on iPhone. Di fatto, questa è una delle serie pubblicitarie più importanti per l'azienda.

Apple: le parole dei dirigenti

È iniziata nel 2014 e in una nuova intervista con Adweek, il vicepresidente di Apple Tor Myhren ha spiegato come l'azienda l'ha creato. Myhren ha ribadito:

Concepito fin dall'inizio per il posizionamento all'aperto, “Shot on iPhone” era “un'idea ridicolmente semplice, basata sul comportamento che stavamo vedendo con le persone che pubblicavano le loro foto e le facevano hashtag in modi diversi.

Non solo Apple ha creato il modo ufficiale per condividere le foto scattate con un iPhone, ma il dirigente ha anche spiegato perché il posizionamento all'aperto è così importante per l'azienda:

“Amiamo assolutamente l'outdoor. Infrange tutte le regole della cultura digitale veloce, temporanea e frammentata di oggi. È statico, non si muove, è singolare, tutte cose che la maggior parte del marketing al giorno d'oggi non è. Sebbene la campagna Shot on iPhone sia iniziata come “un'idea ridicolmente semplice”, è diventata anche una delle campagne più riconoscibili e importanti di Apple. La società ha creato contenuti, commissionato ad artisti e fotografi, selezionato le immagini degli utenti e ha anche collaborato con le celebrità Selena Gomez e Lady Gaga per creare video musicali.

Adweek ribadisce inoltre che Shot on iPhone ha avuto un tale successo da estendersi a “video digitali, spot televisivi e piattaforme di social media come TikTok e Instagram Stories“.

“Quando hai una piattaforma così ricca“, ha detto Myhren, “è sconfinato dove può andare“.