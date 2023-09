Apple rinnova spesso i suoi prodotti e non mancano le uscite ogni stagione di iPad e iPhone, questo però porta i vecchi dispositivi a essere inutilizzati e sostituiti. Inoltre, edizioni troppo vecchie non vengono neanche più supportate dagli aggiornamenti e dalle applicazioni. Il problema principale è cosa farci? Buttarlo via non è la soluzione, ci sono molti modi creativi e utili per riutilizzare un vecchio iPad, come trasformarlo in un dispositivo multifunzione. Ecco come sfruttare un vecchio iPad dando valore alle sue potenzialità e dandogli una nuova vita.

iPad: la tua cornice digitale

Un vecchio iPad ha ancora molto da offrire, ma è necessario saperlo sfruttare in modo intelligente e anche creativo. Per iniziare con un metodo sicuramente molto particolare è possibile trasformare il vecchio iPad in una cornice digitale. Nello specifico è possibile rendere il vecchio iPad un’innovativa cornice digitale in grado di mostrare le foto preferite in modo dinamico e originale. Una simpatica alternativa che salva il vecchio iPad dal restare inutilizzato chiuso in un cassetto. Per farlo è possibile utilizzare l’app Foto di Apple per creare presentazioni animate o scaricare un’app di terze parti con funzionalità più avanzate, magari aggiungere l’orologio digitale e il calendario alla cornice digitale.

iPad da cucina

Un altro utilizzo funzionale, anche se può sembrare particolare, è dedicare un iPad alla cucina. Viene da sé pensare che è difficile acquistare un dispositivo prettamente per una stanza, ma il vecchio iPad è la soluzione ideale. Infatti, se l’iPad è inutilizzato può essere l’alleato giusto per leggere le ricette, scattare foto ai piatti, guardare video o per l’intrattenimento durante la preparazione senza quell’eccessiva paura di sporcarlo o rovinarlo. Per usare l’iPad vecchio in cucina in modo comodo e sicuro e ideale aggiungere dei supporti o le cover apposite per posizionarlo come si preferisce.

Lettore di ebook

Nel caso in cui la cucina non sia il posto adatto il vecchio l’iPad può essere perfetto per trasformarsi in un “libro”. Infatti, l’iPad è un ottimo strumento per la lettura di ebook, scaricando le app che permettono la lettura dei libri come Apple Book. In questo modo, l’iPad diventa lo strumento ideale per sfogliare e scaricare libri elettronici di ogni genere e lingua o anche per ascoltare audiolibri. Il vecchio iPad è in grado di rendere la lettura più confortevole in quanto è possibile regolare la luminosità, il contrasto, la dimensione del testo e il colore dello sfondo.

Videocamera di sicurezza

Il vecchio iPad può essere trasformato anche in una videocamera di sicurezza economica ed efficace per monitorare la casa, gli animali domestici, i bambini o altro. Con un’app apposita è possibile usare l’iPad come telecamera di sicurezza wireless, collegata al WiFi. In modo tale da lasciarla in casa e controllare la videocamera in tempo reale dallo smartphone o ricevere allarmi con i clip video non appena viene rilevato del movimento. Inoltre, se sono presenti dei dispositivi smart home, come altoparlanti, luci, termostati, telecamere e altro ancora è possibile usare il vecchio iPad come dashboard per la casa intelligente.

Dashcam

Il vecchio iPad però non si limita a essere un nuovo supporto a casa, ma anche in auto. Infatti, è possibile usare il vecchio iPad come dashcam, sfruttando la sua fotocamera integrata e le applicazioni dedicate. Una dashcam è una videocamera pensata per essere collocata in auto in grado di registrare quello che accade all’interno ma soprattutto all’esterno dell’abitacolo. Una dashcam può essere utile per avere una testimonianza diretta e inequivocabile in caso di incidenti o contenziosi.

Sistema di intrattenimento per auto

Il vecchio iPad può essere obsoleto per lavori più complessi ma risulterà molto utile in caso di bambini. Infatti, è ideale durante i viaggi in auto, una gita fuori porta oppure un momento di noia a casa. Per usare il vecchio iPad come sistema di intrattenimento per auto è possibile scaricare giochi, film, cartoni animati, musica e altro ancora. Nel caso in cui l’iPad non è sempre connesso a Internet è possibile scaricare contenuti offline da servizi come Netflix o YouTube Kids. Oppure, e non solo per i bambini, sfruttare il vecchio iPad è usarlo come tavoletta grafica per disegnare, colorare, ritoccare e creare opere d’arte digitali. Per utilizzare l’iPad come tavoletta grafica è necessario scaricare app come Procreate, Adobe Photoshop Sketch o SketchBook, per aver una varietà di strumenti, pennelli, filtri ed effetti.

Il vecchio iPad come secondo schermo per PC

Un altro modo per sfruttare il vecchio iPad è trasformarlo in un secondo schermo per PC o il Mac. Il vecchio iPad permetterà di aumentare la produttività in quanto è sempre necessario più spazio visivo soprattutto quando si lavora. Per usare l’iPad come secondo schermo, è possibile usare app come Duet Display. Le app permettono di collegare l’iPad al computer tramite un cavo USB o una connessione WiFi, e di configurare l’iPad come un monitor esteso o uno specchio dello schermo principale.

Sveglia digitale

Infine, è possibile trasformare il vecchio iPad come sveglia digitale e scaricare app come Alarm Clock. Le app permettono di impostare la sveglia preferita, scegliendo tra diversi suoni, melodie o radio online. Inoltre, è possibile personalizzare l’aspetto della sveglia digitale, scegliendo tra diversi temi, colori e font.