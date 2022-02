Come richiedere il rimborso su Play Store in pochi passi

Il Play Store di Google è il sistema più rapido e sicuro per scaricare applicazioni (e non solo) per device Android di tutti i tipi, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario richiedere un rimborso. Un acquisto incauto, un'applicazione che alla fine si è dimostrata diversa da come si pensava: sono tanti i motivi che potrebbero spingerti a richiedere il rimborso, e in questa guida ti mostriamo quanto è facile farlo.

Iniziamo col dire che esistono due modalità per fare richiesta di rimborso sul Play Store: tramite il portale web di Google Play e richiedendo assistenza dallo sviluppatore.

Come richiedere il rimborso dal Play Store

Partendo con ordine, per fare richiesta tramite il portale web di Google Play è necessario:

Accedere a questo indirizzo web dal computer; Cliccare sulla voce “Cronologia ordini”; Cerca l'ordine relativo all'ultimo pagamento effettuato; Seleziona la voce “Richiedi rimborso” o “Segnala un problema” > Scegli l'opzione che descrive meglio la tua richiesta di rimborso; Compila il modulo in tutte le sue parti; Attendi la conferma da parte del sito e controlla l'indirizzo di posta elettronica associata al tuo account Google.

Richiedere il rimborso contattando lo sviluppatore nel caso in cui l'app non dovesse offrire le funzioni indicate nella pagina del Play Store:

Apri il Play Store sul tuo dispositivo Android; Cerca l'applicazione acquistata; Tocca la voce “Contatto sviluppatore” nella pagine dell'applicazione; Controlla tutte le modalità per metterti in contatto con lo sviluppatore.

Questa modalità è la più utilizzata nel caso siano passate più di 48 ore dall'acquisto dell'applicazione.

Tempistiche di rimborso

I giorni lavorativi impiegati per ricevere il rimborso variano in base al metodo di pagamento utilizzato, ma in generale non superano mai i 30 giorni. Ecco quali sono i tempi di attesa per i rimborsi relativi ai sistemi di pagamento più comuni: