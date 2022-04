Come ricevere un buono Amazon da 100 euro

Di questi tempi tutto ciò che può permetterci di risparmiare qualche soldo è ben accetto. La situazione economica è particolarmente difficile e i rincari di questi ultimi mesi hanno messo in difficoltà numerose famiglie. Ma se vi dicessimo che in questi giorni è disponibile un’offerta Amazon a due zeri davvero fantastica?

Infatti, fino al 28 aprile 2022 potrete ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. No, non è un sogno e non stiamo sicuramente scherzando. Si tratta di una verità tangibile. Tra l’altro ottenerlo non è nemmeno così difficile e tutti possono farlo.

Scopriamo insieme come è possibile ricevere questo buono da 100 euro. Se ancora non sei iscritto ad Amazon è il momento giusto per farlo. Collegati subito alla pagina dedicata e scegli l’opzione che ti permette di provare il servizio Prime 30 giorni gratis.

Avrai accesso a tantissimi vantaggi come consegne veloci e gratuite, la piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video per vedere film, serie TV e show. Inoltre, avrai accesso a oltre un milioni di brani musicali, podcast e molto altro.

Amazon: ottieni un buono da 100 euro aprendo un conto con ING

Ottenere un buono Amazon da 100 euro è molto semplice. Ti basterà aprire un Corrente Corrente Arancio con ING. Questo istituto di credito olandese da sempre offre soluzioni bancarie molto interessanti.

L’opzione proposta da ING per ricevere questo buono è Modulo Zero Vincoli, completamente gratuito se accrediterai il tuo stipendio, la tua pensione o assicurerai un’entrata mensile di almeno 1.000 euro. Così avrai inclusi gratis:

prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

di contante in Italia e in Europa senza commissioni; Bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

fino a 50.000 euro online e al telefono; 1 modulo di assegni all’anno.

Se aprirai il Conto Corrente Arancio Modulo Zero Vincoli entro il 28 aprile 2022 riceverai un buono Amazon del valore di 100 euro. Ecco l’annuncio della banca sulla pagina ufficiale dedicata a questa interessante promozione: