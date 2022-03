Come recuperare le foto cancellate su Android: alcuni consigli

La maggior parte degli smartphone Android disponibili sul mercato arrivano con fotocamere ad altissima risoluzione in alcuni casi da 50 MP o superiori, anche per i modelli di fascia medio-bassa, il che porta automaticamente gli utenti a scattare numerose foto e a registrare tanti video. Anzi, la qualità media delle fotocamere è talmente migliorata negli ultimi anni che anche gli smartphone di fascia media garantiscono risultati di alto livello, motivo per cui la valutazione della risoluzione della fotocamera è diventata una delle caratteristiche principali a cui si presta più attenzione prima di acquistare uno smartphone Android.

La facilità cui si scattano foto e si registrano i video può avere un risvolto negativo per gli utenti più distratti: cancellare inavvertitamente alcune foto per poi accorgersene solo quando ormai è troppo tardi, purtroppo. In questo articolo ti offriamo la possibilità di scoprire come recuperare le foto cancellate sul tuo device Android senza ricorrere a strani stratagemmi o al root del telefono.

Disclaimer: in questo articolo non prendiamo in considerazione soluzioni molto costose e di alto livello solitamente adoperate da aziende specializzate. In questo caso ti consigliamo di affidarti a specialisti per recuperare informazioni importanti che non riesci a ripristinare con i consigli presenti in questo articolo.

Come recuperare le foto cancellate sul tuo device Android

Google ti offre un metodo rapido, indolore e soprattutto gratuito (almeno fino un certo punto) per recuperare le foto cancellate: Google Foto. L’ottima applicazione multi piattaforma, disponibile gratuitamente a questo link del Play Store, ti permette di recuperare foto e video entro 60 giorni a patto di attivare la funzionalità di backup e sincronizzazione dalle impostazioni dell’applicazione.

Tutti gli scatti e i video cancellati vengono infatti conservati per 60 giorni: in questo lasso di tempo hai la possibilità di accedere al cestino e di recuperarli semplicemente selezionandoli e pigiando poi sul tasto “Ripristina” in basso a destra – per accedere al cestino devi avviare l’applicazione, toccare il tasto “Raccolta” in basso a destra e poi “Cestino” in alto a destra.

Ci teniamo a precisare che gli elementi eliminati su un dispositivo Android 11 o superiore senza aver eseguito il backup, verranno conservati nel cestino per 30 giorni. Il nostro consiglio è di installare l’applicazione di Google anche se preferisci utilizzarne un’altra: sfrutta il backup online (hai a disposizione 15 GB di spazio gratuito) e il cestino per recuperare facilmente foto e video per un massimo di 60 giorni.