Come recuperare facilmente foto da Google Foto da Android, iOS e Windows

A chi non è mai capitato di cancellare accidentalmente una foto dal proprio dispositivo? Fortunatamente, grazie a Google Foto, è possibile recuperare facilmente le immagini perse da Android, iOS e Windows. In questo articolo, esploreremo i passaggi dettagliati per farlo in modo rapido ed efficace.

Recuperare foto da Android

Google Foto permette il ripristino di una foto cancellata nell’arco di tempo che include una sessantina di giorni dal momento dell’avvenuta cancellazione. Un quantitativo di giorni che diminuisce a 30, per coloro che non hanno attivato il backup su Google Foto.

Tieni presente che l’immagine tolta dal dispositivo resta in un cestino, a cui l’utente può sempre accedere. Quindi quando si cancella una foto per sbaglio, puoi recuperarla con semplicità con pochi passaggi.

Se hai un dispositivo Android devi innanzitutto per attivare il backup di Google Foto, sarà necessario effettuate il login all’account Google e abilitare la funzione backup, andate su Impostazioni di Foto, e si aprirà un menù di impostazioni di Google Foto. Da qui attivate l’opzione Backup e sincronizzazione con un clic.

Prima di procedere con il backup è consigliabile che il dispositivo sia collegato con una rete Wi-Fi, in modo che la copia dei file avvenga solo quando il dispositivo mobile è collegato a un Wi-Fi, senza il rischio di consumare tutti i GB della rete dati del proprio gestore. Quindi andate sulla voce “Uso della rete dati” e scegliete OFF. In questo modo il backup sarà abilitato e avverrà soltanto quando una connessione Wi-Fi.

Per recuperare le foto segui ora questi semplici passaggi per recuperare le tue foto da Google Foto:

Apri l’app Google Foto sul tuo dispositivo Android. Tocca l’icona “Biblioteca” situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Seleziona il cestino dall’elenco delle opzioni. Cerca la foto che desideri recuperare e tieni premuto per selezionarla. Tocca l’icona “Ripristina” nella parte inferiore dello schermo.

Recuperare foto da iOS

Se possiedi un dispositivo Apple, ecco come recuperare le tue foto cancellate da Google Foto:

Apri l’app Google Foto sul tuo iPhone o iPad. Tocca l’icona “Biblioteca” situata nell’angolo in basso a destra dello schermo. Seleziona il cestino dall’elenco delle opzioni. Trova la foto che desideri recuperare e tieni premuto per selezionarla. Tocca l’icona “Ripristina” nella parte inferiore dello schermo.

Recuperare foto da Windows

Anche se non esiste un’app nativa di Google Foto per Windows, è possibile recuperare le foto cancellate utilizzando il browser web. Ecco come:

Apri il tuo browser web preferito e visita il sito di Google Foto (https://photos.google.com). Accedi al tuo account Google. Clicca sulla sezione “Biblioteca” situata nel menu a sinistra. Seleziona “Cestino” dall’elenco delle opzioni. Trova la foto che desideri recuperare e fai clic su di essa per selezionarla. Clicca sull’icona “Ripristina” nella parte superiore dello schermo.

Ricorda che le foto eliminate sono conservate nel cestino di Google Foto per 60 giorni prima di essere cancellate definitivamente. Pertanto, è importante agire rapidamente se desideri recuperare una foto cancellata.

Grazie a Google Foto, recuperare le foto eliminate non è mai stato così semplice. Che tu abbia un dispositivo Android, iOS o stia utilizzando un computer Windows, segui questi passaggi e potrai riavere le tue immagini preziose in pochi istanti. Ricorda però di agire entro 60 giorni dalla cancellazione per evitare la perdita permanente dei tuoi ricordi fotografici.