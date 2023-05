Come pulire il tuo rullino fotografico: 7 metodi collaudati per Android

Uno smartphone sempre a portata di mano permette di immortalare con più facilità ciò che si desidera, attraverso la fotocamera del dispositivo e salvando le foto sul rullino fotografico. In viaggio o anche nella vita quotidiana scattiamo foto o salviamo screenshot di continuo. Lo smartphone permette di fare tutte le foto che si desiderano senza pensare, o quasi, non ponendo quindi particolari limiti al numero di scatti. Ovviamente questo permette di ottenere foto interessanti, ricordi importanti o cose da ricordare. Ma purtroppo esiste anche il lato negativo, la memoria di archiviazione sempre piena e un archivio di innumerevoli foto inutili. Vediamo quindi come risolvere il problema con 7 metodi collaudati per Android per pulire il tuo rullino fotografico.

Come pulire il rullino fotografico

Avere un rullino fotografico dello smartphone pieno rallenta il telefono, occupando lo spazio del dispositivo per effettuare altre operazioni. Per questo è importante conoscere i metodi migliori per sistemare le proprie foto e pulire la propria galleria. Conoscere i passaggi e i metodi più utili e semplici, per avere sempre in ordine lo smartphone e tutte le foto.

Quando si ha un grande numero di foto è spesso difficile fare un decluttering, al primo posto per agevolare questa azione si può procedere dividendo le fotografie. Quasi tutte le gallerie in automatico salvano le foto fatte a secondo della data ad esempio: “Oggi” “Ieri” “13 maggio”, nel caso in cui questo non accade procedere tramite il filtro “Recenti”. Nel dettaglio ecco come organizzare le foto con il filtro per data su Android:

Accedere a “Galleria”;

Cliccare in basso a destra sull’icona delle tre linee orizzontali;

Selezionare “Recenti”.

Dopo aver effettuato questi passaggi le foto appariranno dalla più recente, scorrendo, alle più remote. Per passare all’effettiva eliminazione delle foto procedere eliminando tutte quelle foto che risultano inutili, sfocate, vecchi screenshot, in poche parole tutto quello che non serve più. Il filtro data è importante per iniziare il decluttering dalle foto più vecchie e proseguire poi con le più recenti. Questo fa in modo di trovare, selezionare ed eliminare, foto vecchie che non ha più senso tenere.

Il secondo metodo è la creazione di album, spesso è un’azione che il telefono fa in automatico, anche questo metodo permette di tenere in ordine il telefono. Salvare le foto in galleria attraverso gli album è utile per ritrovare subito le foto e gli screenshot. Ma non solo, le foto divise in categorie permettono in un secondo momento di visionare, cancellare ed eliminare gli elementi salvati non più utili.

Nel caso in cui la pulizia delle foto richiede del tempo non bisogna scoraggiarsi, il terzo metodo per lavorare in modo ordinato e sicuro è utile creare una cartella, ad esempio “Foto da Eliminare” e inserire tutte le foto che si desiderano cancellare. Questo passaggio permette, prima di cancellare definitivamente le foto, di controllare e revisionare in un secondo momento le foto da cancellare. Per creare una cartella sarà sufficiente cliccare “Galleria” sul proprio smartphone selezionare “Album” cliccare sui tre puntini verticali per poi scegliere “Crea nuovo album”. Nominare l’album, aprire il nuovo album e per finire cliccare “Aggiungi elementi”.

Come eliminare le foto nella Galleria

Per eliminare le foto da un telefono Android basta raggiungere la galleria, selezionare la foto e premere l’icona del cestino, cliccare per poi confermare o annullare l’operazione. È possibile anche selezionare tutta la galleria, attraverso i tre puntini verticali in alto a destra, selezionando successivamente “Seleziona tutto”, le foto della galleria verranno selezionate tutte, dopodiché cliccare “Elimina tutto”. Questa funzione eliminerà tutta la galleria, per questo motivo è importante essere sicuri di cancellare le foto selezionate, per procedere con l’operazione.

Queste prime metodologie sono operazione da effettuare dopo aver salvato innumerevoli foto, ma è possibile però giocare d’anticipo. Esistono degli accorgimenti, che possono sembrare banali o scontati ma che non lo sono affatto. Nel dettaglio il terzo metodo è quello di eliminare subito le foto sbagliate o brutte. Spesso attendere a cancellare le foto scattate per revisionarle in un secondo momento le fa accumulare a sproposito. In questo modo aumentano gli scatti errati riempendo la galleria, di foto sbagliate o di screenshot inutili. Per questo motivo le foto vanno visionate e quelle errate vanno cancellate subito.

Il quarto metodo è condividere degli elementi fotografici o video direttamente della app e non salvando il contenuto nel dispositivo. Alcune applicazioni permettono di condividere i contenuti media direttamente dall’app. Nelle app come ad esempio Tik Tok è possibile inviare direttamente il link del post o inviare il post in un messaggio diretto all’interno dell’app, senza salvare nel rullino fotografico nessun contenuto. Ma non solo il quinto metodo, sempre nelle app, è usufruire della sezione “Preferiti” o “Salvati”, questo permette di evitare di salvare i contenuti nella galleria dello smartphone. Le app più famose come TikTok, Instagram e Facebook hanno questa possibile, permettendo di salvare i contenuti preferiti all’interno dell’app, evitando inutili screenshot.

Gli screenshot sono delle vere e proprie foto allo schermo, basta tenere premuto i tasti di accensione e i tasti del volume, che permettono di salvare lo screen in galleria. Spesso uno screen è utile per salvare una foto, una pagina una web una nota, così da averla all’esigenza per ricordare qualcosa che serve o che piace. Ma anche in questo caso abusare di questa opzione a lungo andare riempie la galleria. Per questo motivo il sesto metodo è quindi evitare di realizzare eccessivi screenshot e nel caso sia necessario valutare le alternative. Nel caso di un contenuto su un social si può salvare nei preferiti, nel caso di un’informazione in una chat il messaggio selezionato può essere salvato come importante, per trovarlo prima. E se si tratta di salvare un pagamento appena fatto, quasi sempre, è possibile inviare la ricevuta direttamente nell’email personale.

Infine, il settimo sistema, in caso in cui si ha la necessità di eliminare le foto in velocità senza perdere troppo tempo, è utilizzare un’app per l’eliminazione delle foto

L’app promette di semplificare il processo organizzativo eliminando le foto, esistono app per l’eliminazione di duplicati e app per l’organizzazione e la pulizia del telefono tra cui anche le foto. L’applicazione va scelta secondo l’esigenza, controllando sempre quale sia lo scopo dell’applicazione.