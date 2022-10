WhatsApp: STOP agli screenshot di foto e video ma solo in alcuni casi

Gli sviluppatori di WhatsApp, nelle ultime settimane, stanno concentrando il loro lavoro sull’ottimizzazione di risorse volte a garantire la massima privacy agli utenti che, nel quotidiano, fanno uso del popolare servizio di messaggistica istantanea.

In queste ore sono emersi nuovi dettagli che lasciano ben intendere verso quale direzione si stiano muovendo gli attuali e futuri aggiornamenti: la possibilità di effettuare screenshot su WhatsApp subirà delle importanti limitazioni.

Niente più screenshot e registrazioni per foto e video effimeri nelle chat di WhatsApp

Come di consueto, vi mostriamo le immagini pubblicate dal team di WABetaInfo che nella fattispecie ha preso in esame WhatsApp Beta per iOS in versione 22.21.0.71, in maniera tale da chiarire fin da subito ciò di cui stiamo parlando:

Interpretare questi contenuti è piuttosto facile: il numero “1” cerchiato, che individuiamo in alto a destra di ciascuna immagine, fa riferimento alla presenza di una foto o di un video che il destinatario sarà in grado di visualizzare su WhatsApp una sola volta, prima che si vada incontro all’eliminazione automatica. Qualora si tentasse di effettuare uno screenshot o eventualmente si decidesse di ricorrere ad uno screen recorder, comparirebbe in sovraimpressione un messaggio circa l’impossibilità di portare a termine l’operazione. Tutto ciò dovrebbe quindi assicurare una maggiore privacy in determinate circostanze.

Un’iniziativa certamente apprezzabile da parte di WhatsApp, considerando il fatto che la maggior parte delle volte si tenda ad inviare in modalità effimera contenuti particolarmente sensibili o che comunque sarebbe meglio non rendere disponibili in chat per un tempo prolungato. Al momento, questa possibilità è riservata solo agli utilizzatori del client beta per iOS ma è chiaro che molto presto l’aggiornamento andrà ad includere le versioni per Android, Desktop e Web. Resta da capire se la medesima efficacia sarà riscontrabile anche in questi ultimi due casi, alla luce delle numerose altre possibilità disponibili sul PC.

Già a partire dalle prossime settimane, la fase di test dovrebbe dunque coinvolgere anche gli utenti del circuito beta finora esclusi, attendendo il rilascio dell'aggiornamento sulle versioni ufficiali di WhatsApp.

