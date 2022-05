Come provare gratis i giochi PS4 e PS5 con il nuovo PlayStation Plus

Il PlayStation Plus si rinnoverà il prossimo mese con un sistema del tutto nuovo che prevede l’introduzione di tre livelli di abbonamento: l’Essential, uguale al PS Plus identico, l’Extra, che includerà un catalogo di giochi PS4 e PS5 da scaricare e infine il Premium che, tra le altre cose, darà la possibilità di provare in anteprima alcuni titoli prima di decidere se acquistarli.

Con il lancio del servizio in Asia abbiamo i primi dettagli su come funzionerà questo sistema: precisiamo subito che non sarà possibile provare tutti i giochi presenti nel catalogo del PlayStation Store, ma solo quelli per cui è stata abilitata la funzione. Almeno per il momento. Tra questi figurano Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077.

Come provare i nuovi giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus Premium

Una volta che avrai sottoscritto il tuo abbonamento a PlayStation Plus Premium, che sarà attivo in Europa a partire dal 23 giugno 2022, sfogliando il PlayStation Store vedrai che su alcuni giochi verrà integrata la possibilità di scaricarli in anteprima e poi decidere se acquistarli.

Tra questi figurano, scopriamo grazie ai colleghi asiatici, prodotti come Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri e WWE 2K22. Per provarli gratuitamente basterà cliccare la voce “Scarica” che comparirà sulla pagina ufficiale del prodotto per avere accesso al trial previsto dagli sviluppatori. Quanto durerà la demo? Ci sono delle differenze.

Per quanto è possibile provare i giochi PS4 e PS5 con PS Premium?

Sempre grazie alle informazioni che arrivano in particolare dal PlayStation Store di Hong Kong scopriamo ad esempio che Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 potranno essere provati liberamente per ben 5 ore. Per quanto riguarda invece gli altri due giochi citati, Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri e WWE 2K22, la prova si ferma a 2 ore.

Una differenza dovuta probabilmente al fatto che i primi due sono dei titoli decisamente più profondi e longevi e per i quali una prova di un paio d’ore non sarebbe sufficiente per farsi un’idea del gioco.

Con il lancio del nuovo PlayStation Plus anche in Europa scopriremo gli altri prodotti per cui è prevista questa funzionalità e le relative durate delle versioni di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.