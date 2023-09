Come proteggerti dai malware online

Tra le minacce più pericolose e diffuse sulla rete ci sono i malware. Si possono suddividere in varie categorie di virus che prendono possesso dei dispositivi di qualunque utente non protetto. Spesso questo avviene a insaputa della vittima mettendo così a rischio molte informazioni preziose come conto online, carte di credito, credenziali, password, informazioni sensibili, privacy e tanto altro ancora.

Un modo per proteggersi e prevenire pericolosissime infezioni è quello di prestare attenzione a link e file. Qual è la loro provenienza? Conosci il mittente di quella email? Da dove arriva questo SMS? Prima di eseguire un download ti sei accertato quale sia la fonte? Ecco perché prestare attenzione è un’azione indispensabile, insieme alla prudenza. Ma queste da sole non bastano. Serve un sistema di sicurezza completo. Attiva subito NordVPN, oggi al 68% di sconto.

Grazie a questa soluzione all in one hai una suite perfetta che combatte qualsiasi pericolo minacci la tua sicurezza e la tua privacy. Nasce come VPN, ma si propone anche come ottimo anti-malware e anti-tracker per offrirti una difesa all’avanguardia. Tutti i malware vengono bloccati sul nascere da una scansione potente e continua che verifica e scongiura possibili infezioni su file e link.

30€ di Buono Regalo Amazon.it (Offerta a tempo limitato) 🥇 Ottieni fino a 30€ di Buono Regalo Amazon.it

💰 68% di sconto + 3 mesi extra in regalo

⌚ Offerta a tempo limitato fino al 1 ottobre

🔎 Feature aggiuntive come Antivirus

⚽ SmartDNS per guardare spettacoli e film Abbonati e ricevi un Buono Amazon

Malware addio con questa soluzione definitiva

Per dire addio ai malware ti consigliamo di adottare questa soluzione definitiva. NordVPN, in promo al 68% di sconto, offre tutto ciò che è necessario per scongiurare qualsiasi pericolo possa infettare i tuoi dispositivi e compromettere la tua privacy. Oltre a una VPN illimitata con oltre 5700 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, un anti-malware e un ad-blocker, NordVPN integra anche un anti-tracker.

Oggigiorno questa funzionalità è indispensabile perché sul web le nostre attività sono costantemente monitorate. Aziende di grosso calibro come Google e Apple, ma anche social network come TikTok e Facebook – giusto per fare alcuni nomi altrimenti l’elenco sarebbe troppo lungo, controllano e registrano cronologia, preferenze e acquisti per fornirci contenuti pubblicitari su misura.

