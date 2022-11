Come proteggere uno smartphone Android dai malware e navigare in sicurezza

I malware rappresentano una minaccia da non sottovalutare per gli smartphone ed i tablet Android. Il rischio di compromettere la sicurezza del proprio dispositivo è più alto di quanto si pensi. La possibilità di imbattersi in un malware durante la navigazione web o dopo aver installato l’app sbagliata è sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, diventa fondamentale assicurarsi di aver preso tutte le contro-misure contro i malware su Android. Ci sono vari accorgimenti da mettere in pratica per proteggersi contro i rischi a cui il proprio smartphone può andare incontro. Prima di tutto, però, è fondamentale poter contare su di uno scudo contro le minacce del web.

Per questo motivo, è utile avere anche sullo smartphone Android un antivirus completo in grado di offrire una protezione elevata contro malware e qualsiasi altra minaccia informatica. La scelta giusta, in questo caso, è rappresentata da Bitdefender Premium Security che garantisce una protezione multi-dispositivo (Android, Windows, macOS e iOS, fino a 10 dispositivi in totale) al costo di 59,99 euro all’anno.

Come proteggere lo smartphone Android dai malware

Ci sono vari accorgimenti da mettere in pratica per proteggere il proprio smartphone Android contro le minacce di malware e altri software malevoli. La prima cosa da fare è utilizzare un browser sicuro, in grado di garantire una connessione protetta e rispettosa della privacy. Un’opzione da provare è sicuramente Firefox.

Periodicamente, inoltre, sarà necessario cancellare i cookie della connessione, dalle impostazioni del proprio browser. Fondamentale, inoltre, è mantenere aggiornato il proprio smartphone, controllando periodicamente dalle Impostazioni, nella sezione Aggiornamenti, la presenza di update da installare. Le patch di sicurezza, in particolare su Android, sono fondamentali.

Per proteggersi dai malware su Android è, inoltre, importante installare solo app da fonti affidabili. Fare riferimento al Play Store, invece che puntare sugli APK da installare manualmente, è sicuramente la scelta giusta. Attenzione però. Anche sul Play Store ci sono insidie. Meglio verificare con attenzione le app che si stanno installando, consultando le recensioni degli utenti e diffidando dalle app con pochi giudizi o con voti molto negativi.

Quando si riceve un messaggio SMS, inoltre, evitare di cliccare sul link incluso. Si tratta di uno dei canali più utilizzati dai malware per aggirare le difese degli smartphone. Per questo motivo, è importante prestare molta attenzione ai messaggi ricevuti e diffidare dai link inclusi nel testo.

Naturalmente, per una protezione massima, è fondamentale affidarsi ad un valido software antivirus. La scelta su cui puntare per la massima protezione è Bitdefender Premium Security che, grazie ad una protezione multi-dispositivo e multi-piattaforma (fino a 10 dispositivi tra le varie piattaforme supportate), può proteggere tutta la propria famiglia a costi davvero ridotti (meno di 5 euro al mese con abbonamento annuale).

