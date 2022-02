Come prolungare la durata della batteria di un iPhone

I dispositivi portatili come laptop e smartphone sono facili da trasportare e utilizzare. Ma hanno un elemento critico: la batteria. Non solo dobbiamo mantenerli carichi, ma si deteriorano anche nel tempo. Questo non solo fa sì che gli utenti carichino i loro telefoni/laptop più frequentemente, ma anche che questi tendono a scaricarsi più velocemente. Ci sono alcuni trucchi che si possono ancora fare per prolungare la durata della batteria dei gadget. Di recente, Apple ha fornito alcuni suggerimenti sul suo sito Web ufficiale su come prolungare la durata della batteria dei prodotti.

Come aumentare la vita delle batterie di iPhone e non solo

Innanzitutto, dovete tenere la batteria lontana da temperature estreme. Apple afferma che l'intervallo di temperatura ideale per il funzionamento del dispositivo è compreso tra 16°C e 22°C. È particolarmente importante tenere il dispositivo lontano da luoghi in cui la temperatura ambiente è superiore a 35°C, altrimenti la capacità della batteria potrebbe essere danneggiata in modo permanente. Quindi questa non alimenterà più il dispositivo per molto tempo dopo la ricarica.

Caricare il dispositivo in un ambiente ad alta temperatura può danneggiare ulteriormente il terminale. Quando la batteria supera la temperatura consigliata, il software potrebbe limitare la carica dopo aver raggiunto lo stato dell'80%. La conservazione delle batterie anche ad alte temperature può causare danni irreparabili. Quando si utilizza lo smartphone in condizioni molto fredde, è possibile notare una diminuzione della durata della batteria, ma questo è solo un effetto temporaneo. Quando la temperatura torna all'intervallo di funzionamento normale, anche le sue prestazioni torneranno alla normalità.

Apple consiglia inoltre che, quando si caricano i dispositivi insieme in alcune custodie protettive, questo potrebbe generare calore eccessivo. Quest'ultimo influenzerà anche la capacità della batteria. Se notate che il vostro dispositivo si surriscalda troppo durante la ricarica, rimuovete prima la custodia.

Se il gadget non viene utilizzato per molto tempo, sono due i fattori chiave che influiscono sullo stato di salute generale della batteria: la temperatura ambiente e la percentuale della batteria che viene caricata prima di essere riposta senza alimentazione.