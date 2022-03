Come ottenere buoni benzina gratis

L'economia del nostro Paese è in difficoltà già da due anni. Prima il Covid-19 e lo scoppio della pandemia, ora la guerra tra Russia e Ucraina e chissà poi cosa dovremo aspettarci. Insomma, le famiglie italiane sono sempre più sotto pressione e arrivare alla fine del mese sta diventando un vero e proprio lusso. Ma ciò che davvero sta mettendo in ginocchio tutti è l'attuale caro carburanti. Addirittura in alcune zone di Milano la benzina ha quasi raggiunto i 5 euro al litro. Come affrontare al meglio questa situazione? Vi farà piacere sapere che esistono diversi metodi per ottenere buoni benzina gratis da utilizzare per fare rifornimento al vostro mezzo di trasporto.

Si tratta di alcuni accorgimenti disponibili già da tempo presso alcuni distributori di carburante, mentre altri possiamo trovarli online grazie a siti specializzati che propongono premi anche in buoni benzina a seguito della compilazione di alcuni questionari. Ovviamente, in questo articolo vi spiegheremo come fare, così da ottenere un po' di respiro in questi giorni davvero concitati e duri.

Buoni benzina gratis: ci pensano i gestori del carburante

Diversi gestori di carburante permettono, attraverso premi fedeltà, di convertire i punti accumulati ad ogni rifornimento in buoni benzina gratuiti. Ciò, in un anno, si rivela un ottimo risparmio, soprattutto in questo periodo dove il prezzo di benzina e diesel è salito alle stelle.

Tra questi possiamo citarvi Q8. Attraverso la raccolta punti, che si ottiene attivando gratuitamente un scheda in qualsiasi stazione a marchio, è possibile ricevere buoni benzina. Ogni punto accumulato permette così di effettuare un rifornimento gratis. A seconda dei punti cambierà anche l'importo:

430 Punti Stella corrispondono a 4 euro di carburante;

corrispondono a di carburante; 860 Punti Stella corrispondono a 8 euro di carburante;

corrispondono a di carburante; 1290 Punti Stella corrispondono a 12 euro di carburante;

corrispondono a di carburante; 2859 Punti Stella corrispondono a 24 euro di carburante.

Inoltre, se ricarichi il wallet digitale disponibile con l'app Q8 ufficiale, potrai ricevere buoni benzina ancora più ricchi. Ecco qui cosa potresti ottenere:

430 Punti Stella corrispondono a 4 euro di carburante che diventano 5 euro se ricarichi il wallet di 100 euro, oppure 7 euro se ricarichi il wallet di 200 euro;

corrispondono a 4 euro di carburante che diventano 5 euro se ricarichi il wallet di 100 euro, oppure 7 euro se ricarichi il wallet di 200 euro; 860 Punti Stella corrispondono a 8 euro di carburante;

corrispondono a 8 euro di carburante; 1290 Punti Stella corrispondono a 12 euro di carburante;

corrispondono a 12 euro di carburante; 2859 Punti Stella corrispondono a 24 euro di carburante che diventano 30 euro se ricarichi il wallet di 100 euro, oppure 42 euro se ricarichi il wallet di 200 euro.

Un altro gestore è Eni che mette a disposizione un programma fedeltà You&Eni. Questa formula consente a ogni cliente di accumulare dei punti ogni volta che fa il pieno al suo veicolo. Questi potranno essere trasformati in buoni benzina. Per aderire occorre registrarsi tramite l'app Eni Live e poi recarsi alle stazioni a marchio per rifornire il proprio veicolo. Inoltre, attraverso l'utilizzo di carte prepagate dedicate si possono ricevere sconti ad ogni rifornimento.

Prendi parte a sondaggi e ricerche di mercato

È possibile ricevere buoni benzina gratis partecipando anche a sondaggi e ricerche di mercato. Esistono diversi siti che permettono questo. Noi vi citeremo i due che abbiamo testato e che attualmente risultano essere molto affidabili:

Per prendere parte al programma offerto da questi due siti web non dovrete far altro che registrarvi e rispondere alle domande dei questionari e sondaggi aperti. Una volta completato il sondaggio o il questionario riceverete come ricompensa anche buoni benzina da utilizzare presso alcuni distributori in Italia.

Infine, anche il vostro smartphone può venire in vostro soccorso. Infatti, esistono diverse app che combattendo il caro benzina vi indicano le stazioni di servizio con il prezzo migliore.